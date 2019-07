Miembros de la Asociación Publio Falconí piden que se regularice la vida de la institución

Desde el año pasado los miembros de la Asociación de jubilados Publio Falconí Pazmiño están en conflictos constante por la directiva de esa institución. El 30 de julio, frente a la sede, unos 50 jubilados reclamaban que la directiva que los representa los ha privado a todos de sus beneficios.

“No podemos ingresar al edificio de la sede como en años pasados”, mencionó Julio César Romero. Ahora, dicen, deben esperar a que personal que laboran en la asociación o miembros de la actual directiva se los permita. Esa escena, la evidenció EXPRESO cuando visitó el edificio, situado entre las calles Noguchi y Letamendi, en el centro de Guayaquil.

“El 12 de abril hicimos la Asamblea para elegir al Concejo en la calle, porque no nos dejaron entrar al edificio. Lo que pedimos es que se regularice la vida de la institución”, cuenta Gladys Navarrete.

Pero no era la única queja. “Yo he venido a atenderme al medico, hay doctores pero no hay medicina, nos toca comprar afuera, a pesar que damos una cuota mensual, resulta que no hay nada”, indicó Rosa Pesantes, otra miembro.

También los protestantes reclamaban el aguinaldo navideño del año pasado que no se les dio, y el fondo mortuorio a los familiares de los 150 miembros que han fallecido en los últimos 10 meses.

Esa asociación conformada por 4.000 adultos mayores, ha contado con una serie de beneficios para los miembros como atención medica, terapias, baile, curso de guitarra, corte y confección que desde hace meses no pueden ejecutarse.

¿La razón? Los fondos de la asociación están bloqueados en una entidad bancaria y no serán entregados hasta que el Director Regional de Trabajo reconozca una directiva a esa asociación. Y, no lo hace con la que hay, según indicaron los jubilados, porque que la gestión de la misma concluyó el año pasado.

“Solo pedimos que se elija a una nueva directiva para que vuelvan nuestros beneficios”, expresó Walter Gregorio.

Este medio intentó conversar con miembros de la directiva, pero no quisieron pronunciarse. Los jubilados esperan que las autoridades como el Gobernador y el Director Regional de Trabajo pueda ayudarlos a resolver el conflicto.