El asfalto, una mezcla sobre sendas opacas

Un mal que no se destierra de Guayaquil son los baches en sus vías y en donde más de uno se ha dado un porrazo. Pero cuál es calidad del asfalto, dónde está el trabajo de fiscalización, por qué cada vez las calles se dañan más rápido, y qué ruta seguir para que esta ciudad ya no soporte más huecos, son parte del abanico de cuestionamientos que EXPRESO les hace a expertos en el tema.

Es preciso recordar que la exalcaldesa, Cynthia Viteri, aseguró, previo a concluir su gestión, que la calidad de este producto “es mala”. Ante ello este Diario espera la entrevista con la persona encargada de la Refinería de Esmeradas para conocer su reacción.

En tanto, el director del Laboratorio de Carreteras de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Rolando Vila, califica este tema como complejo y asegura que el asfalto de Esmeraldas tiene una “insuficiencia de cavidad”, ya que, dice, tiene un “envejecimiento prematuro”. Lleva hablando del caso desde 2013.

“La calidad del asfalto es insuficiente, tiene problemas y debe ser mejorada. Pero si tú trabajas con ese mismo asfalto y haces todo bien, cuando diseñas una carpeta para que dure 10 años, a lo mejor durará 6 o 7 años, pero si dura 1 o 2 años el problema va más allá del asfalto. Ahí es otra metida de pata que se ha hecho”, puntualiza.

El asfalto tiene problemas; lo sé porque he construido carreteras (...) El tema es que si conoces las falencias debes saber cuáles son, optimizar eso y sacar el máximo provecho

Rolando Vila, Director del Laboratorio de Carreteras de la UCSG

Ahora lo que hay que poner en marcha, recomienda el ingeniero civil, son intervenciones rápidas con procedimientos técnicamente correctos para hacer bacheos y aumentar los controles de producción, colocación de mezcla asfáltica y que los fiscalizadores jueguen bien su papel. Lo dice ya que ha visto casos donde se ha colocado la mezcla asfáltica mientras estaba lloviznando. “Es un desastre”.

Sin embargo, David Stay, ingeniero civil, asegura que hay estudios de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, de 2021, en los que se revisó el producto de la refinería y que este “cumple con todos los requisitos y están en la norma que determina el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.

Para él, hay veces en que se confunden los términos. Explica que el cemento asfáltico es una cosa y el hormigón asfáltico, que es lo que se coloca en las calles, es otra. “Evidentemente hay daños en las calles y tenemos que ver la responsabilidad del Municipio, fiscalización y que los constructores trabajen adecuadamente”.

Todo lo que hizo en plan de inversión vial establece que el asfalto tendría que tener cierto carácter técnico de resistencia, pero resulta que se presentan problemas en la aplicación, calidad.

Juan José Moeses, presidente de la Cámara de Servicios de Arquitectura y Urbanismo

Argumenta que los trabajos de espesor en la carpeta asfáltica se diseñan en función del tráfico. “Espesor más grande, más tráfico; más pequeño, menos tráfico. Si no diseñamos bien, un error; si no construimos bien, dos errores; si no le damos mantenimiento, tres errores”, agrega el también miembro de directorio del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas.

La rigurosidad al momento de fiscalizar estos trabajos también la pone sobre la mesa el arquitecto Juan José Moeses. “Lo que no ha habido aquí es una correcta fiscalización por parte del actual alcalde y de la exalcadesa... ¿Quién fiscaliza? Lamentablemente el Municipio mismo contrata al fiscalizador y ahí viene el dilema”, resalta Moeses, al sugerir la intervención de entes privados u organismos como la Contraloría.

Realidad. El estado de un tramo de la calle Quisquís. Freddy Rodriguez

Moeses, presidente de la Cámara de Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente, señala que para no repetir los mismos errores considera que haya consultorías técnicas. “Si no lo hay en proyectos que se ejecutan en la ciudad va a ser el problema del gallo pelón, que culpan al uno y al otro, pero no hay responsabilidades”, remarca. Él espera, asimismo, un “informe técnico” de la refinería para conocer la realidad del asfalto.

Mientras que José María Fuentes, ingeniero civil y expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, sostiene que hay países que producen mejor asfalto como Perú o Venezuela, aunque esto no es razón para que la ciudad tenga más baches. Y es por esto que recalca que el producto debe cumplir con normas y especificaciones, a la par del control. “No quiero entrar en punto político, pero no es malo el asfalto”.

Andrés Burbano fue director de Obras Públicas en la era de Viteri. Ahora que lidera el Cabildo Aquiles Álvarez continúa en el cargo. Él respondió a este a este Diario que el asfalto que produce la refinería “no cumple con los estándares internacionales” y que tiene un “exceso de parafinas y deficiencia de componentes que producen un envejecimiento prematuro”.

Añadió que importar asfaltos es un proceso “complejo y caro” y adelantó que el Municipio está por ejecutar un “estudio de opciones para mejorar los asfaltos” y, con base a este, “mejorar la calidad de los que se usan”. “La paralización de trabajos ha sido temporal hasta que se reanuden los despachos de asfalto. En ciertos frentes se ha continuado trabajando con las reservas”, concluyó.

Respuesta municipal El Municipio asegura que, hasta el final del 2023, se continuará con los bacheos y reasfaltados en diferentes puntos. “A través de una reorganización de fondos en la ciudad se espera el próximo año aumentar la inversión de mantenimiento vial para poder llegar a la meta de 500 km anuales en el 2024”.