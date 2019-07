La Armada se une a las fiestas de Guayaquil con exposición de sus equipos y nave

Uniéndose a las festividades por los 484 años de la fundación de Guayaquil y por conmemorarse el 78 aniversario del Combate Naval de Jambelí y Día de las Glorias Navales, los días 13, 14, 15 y 16 de julio, la Armada del Ecuador realizará una Casa Abierta en el Malecón 2000, en el área del muelle del Yacht Club Naval.

Además, el día sábado, a las 16:30, la Banda Blanca amenizará el evento y el domingo, a las 11:30, se presentarán los canes amaestrados, pudiendo también visitar una Corbeta Misilera y una Lancha Guardacostas, que estarán abiertas al público.

En esta Casa Abierta, los Repartos de la Armada, entre ellos la Comandancia de la Escuadra Naval, la Infantería de Marina, el Escuadrón de Submarinos y el Instituto Oceanográfico de la Armada, expondrán una muestra de los materiales, equipos y vídeos que suelen usar para ejecutar sus ejercicios, maniobras e investigaciones.

En el stand de la Comandancia de Escuadra habrá una consola del sistema de gestión y combate ‘Orión’ creada por Astinave, en conjunto con la Armada del Ecuador, un simulador de navegación, trajes contra incendio y de abordaje, además de maquetas de los buques de la Armada.

La Infantería de Marina tendrá en su espacio una lancha ribereña artillada, material bélico, fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas, además equipos y materiales utilizados en los patrullajes. También podrán observar los equipos utilizados para realizar salto libre, salto de paracaidismo, buceo.

Para las familias que realicen este tipo de actividades resulta interesante, puesto que es posible conocer un poco más de las actividades que realiza la Armada. “Hay tantas cosas que no sabemos, actividades que no vemos. Que las saquen a luz, el mismo hecho de ver cómo y por qué utilizan tal equipo, nos hace hasta reconocer más el trabajo que hacen ellos”, indicó Javie Díaz, guayaquileño que anticipa que esta vez no se perderá de ninguna otra actividad por las fiestas.

Según ha informado la institución, en el evento también se podrá observar la lancha ‘Isla Isabela’ del Comando de Guardacostas, que podrá ser visitada.

“Eso es increíble”, precisa Mario Lucas, de 67 años y habitante del sector de Las Peñas. “He venido hoy al Malecón precisamente para enterarme en qué consiste la actividad. Vienen mis seis nietos de Portoviejo, es el motivo ideal para sacarlos a pasear y al mismo tiempo para que conozcan algo más de la historia”, señaló.

Otras actividades para este sábado 13, en la ciudad

Mundo Retro

11:00

Jardines del Malecón 2000, ingresando por por el portón Orellana. Se trata de una exhibición donde se le permitirá descubrir a los visitantes la evolución social, a través de comparativas generaciones. Habrá un túnel del tiempo, donde los niños podrán vivir lo que vivieron sus padres en su época.

Presentación de la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia

11:00

Museo Municipal. Entrada abierta al público

Retreta

12:00

Participa la banda de músicos de los Agentes de Control Metropolitano, en el Parque Seminario.

Para los amantes de las tapas

12:30

El chef César Augusto Rivas realizará una serie de tapas que se podrán degustar al momento. La actividad es abierta al público, en Mercado del Río.