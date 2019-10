Apasionados por los discos de Julio Jaramillo

- Claro. Yo tengo un negocio en México y pongo todos los días las canciones de JJ y cuando los muchachos de 16 y 17 años entran a mi tienda, me preguntan quién es ese cantante, a menudo lo confunden con Charlie Zaa, pero yo les digo ‘¡no, no muchachos, ese es Julio Jaramillo!’, y les explico y les muestro parte de mi colección. Ellos quedan encantados y buscan luego sus canciones. Yo digo que son los nuevos fans del Ruiseñor de América.

- Donde voy a personas que me encuentro en reuniones como estas. Aquí en Ecuador, entre las dos veces que he venido, he regalado 700 discos.

- Uno que tenía mi papá y antes mi abuelo. Ahí viene la canción que más me gusta: ‘No se lo digas’, es un bolero. Ese disco increíblemente lo he tenido 24 veces y lo he compartido con varias personas. A ese lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a regalar, porque para mí es especial.

Jorge Oswaldo Reina llegó desde la ciudad de Quito al IV Festival Internacional, Encuentro de Coleccionistas y Fans de Julio Jaramillo de Guayaquil. Llegó con 50 disco de vinilo para exhibirlos en el evento. Entre esos, algunos pocos comunes, como uno de Brasil con su portada en portugués.

- ¿Cuántos discos de Julio Jaramillo ha coleccionado?

- 800 de long play (LP), pero en mi colección también tengo casetes y discos compactos.

- ¿Cuándo nació ese amor por las canciones de JJ?

-Lo escuchaba, pero cuando emigré a Estados Unidos en el año 1987, allá empecé a leer sobre él y a escucharlo más, me di cuenta que era grande en todos lados: México, Venezuela, Argentina... y me llamó tanto la atención que me sumergí sin darme cuenta en el mundo jaramillista.

- ¿Eran populares sus canciones en Estados Unidos?

- En la comunidad latina, bastante. Se escuchaban sus canciones por todos lados, bares, restaurantes y tiendas.

- ¿Qué tan difícil era conseguir uno en Estados Unidos?

- En esa época los compraba sin complicaciones. Pero la última vez que fui, terminé por un disco de JJ en una tienda de subastas. Ahí subastaron uno que tenía tres canciones inéditas, que nadie conocía. Mi oferta fue de $ 1.200, pero perdí. Se vendió por $ 2.000. Luego de eso, hice contactos con varios vendedores para obtener un disco igual al que no gané y finalmente lo encontré a $ 315. Fue una alegría muy grande. Ahora, los discos de JJ se han convertido en un negocio.

-¿Ese es el precio promedio de cada disco?

- Depende de la rareza del disco. Los poco comunes se los encuentra hasta en $ 100, $ 60, $ 50. Así como uno muy común se lo puede encontrar en $ 10.

- ¿En qué país es más fácil conseguir uno de estos discos?

- En México.

- ¿Cuál es su favorito?

- No tengo favorito. Todas las canciones me gustan, no tengo cómo escoger en aproximadamente 2.000 canciones que grabó JJ.

- ¿Considera que es usted uno de los coleccionistas de JJ que más discos acumula?

- Estoy considerado uno de los más grandes coleccionistas. Entre nosotros nos hemos puesto a prueba. Por ejemplo, yo he ido a México a la casa de Juventino, donde he constatado que él tiene su templo jaramillista. He ido a Perú, donde César García, y he visto que tiene bastantes discos, también he ido a la casa de otro coleccionista colombiano y también tiene muchos. Asimismo, ellos han ido a mi casa y han comprobado la cantidad de discos que tengo.

- ¿Han constituido una amistad?

- Sí. Hasta intercambiamos los discos. Por ejemplo, le envío 60 discos a otros coleccionistas y él me entrega otros 60 diferentes.