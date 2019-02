El apagón en el aeropuerto deja seis cuestionamientos

El cierre de once horas del aeropuerto porteño internacional José Joaquín de Olmedo, sucedido la noche del lunes pasado a causa de un daño en la iluminación de la pista de aterrizaje, ha provocado la crítica de sectores turísticos, comerciales y estatales que, además, formulan varios cuestionamientos sobre el hecho.

Vulnerabilidad

1.Que un aeropuerto de categoría internacional no cuente con un sistema alternativo de iluminación de la pista, o que este haya fallado por factores como la lluvia y roedores, paralizando el tránsito aéreo de la ciudad por once horas, le resulta preocupante a Patricio André, consultor aeronáutico y técnico. Sobre todo, porque no es la primera vez.

“La industria aeronáutica determina que todo lo que implica a la aviación, ya sean las naves o la infraestructura, debe tener un plan alterno, más, si es un aeropuerto de esta categoría internacional. Es decir, que si se daña el principal, se pone en funcionamiento el plan B. ¿Qué sucedió en este caso? Desconozco. Pero es un tema que afectará enormemente a Guayaquil y a su aeropuerto”, manifestó a EXPRESO.

Contingencia

2.Los planes de contingencia, que son un instrumento concebido con la finalidad de emitir respuestas inmediatas en caso de emergencias, tardaron la mitad de un día en surtir efecto en el aeropuerto. Esto ha dejado preguntas sobre la eficiencia de la operadora encargada de hacer cumplir estos planes.

Al respecto, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) emitió, ayer, un comunicado en el que se explica que el aeropuerto cuenta con los certificados y manuales donde se detallan los procedimientos frente a fallas eléctricas, Y que, además, existen fuentes de energía secundaria, por lo que la administración, operación y mantenimiento de ellas serían de total responsabilidad de Tagsa. Este Diario consultó a la concesionaria al respecto, sin embargo, no hubo respuesta.

Transparencia/cifras.

3.La Autoridad Aeroportuaria y Tagsa indicaron que los vuelos afectados en ese lapso fueron 13 solamente: 4 que no despegaron y 9 que no aterrizaron. Sin embargo, no precisaron la cantidad de pasajeros involucrados.

EXPRESO, utilizando la página web Fligth Radar 24 (recomendada por un experto en aviación), que lleva el registro del tráfico aéreo alrededor del mundo, hizo un conteo de cuántos vuelos fueron cancelados, qué capacidad de pasajeros tenían -según su modelo de avión- y qué cantidad de viajes fueron desviados y a qué sitios.

En lo que respecta a las salidas desde el José Joaquín de Olmedo, 7 vuelos nacionales y 5 nacionales, con capacidad para 1.380 y 1.116 viajeros, respectivamente, según suma la capacidad del modelo de los aviones, fueron cancelados en el intervalo de cierre, de 19:15 a 06:23. Además, de seis vuelos demorados.

Asimismo, 26 vuelos en total debían aterrizar en Guayaquil en ese intervalo: 18 de ellos fueron derivados (5 a Manta; 2 a Panamá, 9 a destinos desconocidos y 1 a Miami). Dos fueron cancelados. De igual modo, la cifra de pasajeros estimada, según el tipo de aeronaves, es de 1.529 nacionales y 2.416 internacionales.

En ese sentido, la suma entre los vuelos de llegada y de salida da como resultado alrededor de 6.000 pasajeros.

Críticas/Compensaciones

4.Por redes sociales, en el mismo aeropuerto, hasta ayer, los pasajeros afectados se quejaban. Muchos tuvieron que pagarse un imprevisto hospedaje. Ayer también las aerolíneas reclamaban y van en busca de respuestas y compensaciones.

Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, anunció que su gremio ha convocado a las autoridades del aeropuerto a una reunión -la semana próxima- para exponer las cifras económicas de pérdidas de cada una de las empresas aéreas afectadas.

“Las aerolíneas sufrieron gastos importantes; implica la reprogramación de vuelos, pagos de hotel y horas extras al personal, por ello pediremos respuestas a las autoridades máximas del aeropuerto en una reunión la próxima semana”, informó el representante de estas empresas.

Imagen turística.

5.El segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país también arriesga su reputación turística luego del suceso.

“Nosotros, como Cámara de Turismo, y el Gobierno, siempre hemos pedido más vuelos para Guayaquil, pero estos desaires son los que hacen la diferencia con otros aeropuertos. Que nos digan que sucedió por un factor natural de fuerza mayor, pero es notable que esto fue un descuido”, precisó su titular, Holbach Muñetón.

Exigencias estatales

6.Marco Pacheco, coordinador de la Defensoría del Pueblo, Zona 8, dijo que la entidad inició una investigación sobre si se pudo evitar el evento y si se vulneraron los derechos de los pasajeros. Asimismo, Jorge Hidalgo, ministro de Transporte y Obras Públicas, instó a las autoridades aeroportuarias a que emitan respuestas claras sobre la responsabilidad del hecho.

Para saber

Pasajero de enero

Cerca de 4 millones de pasajeros pasan anualmente por este aeropuerto. En enero de este año hubo 309.577.

Municipio

Ayer el alcalde Jaime Nebot, durante su enlace semanal, reafirmó que el daño se debió a cables deteriorados por roedores y filtración de agua.

Diagnóstico

Cuatro días después del suceso aún no hay un informe sobre las medidas correctivas que se tomarán en cuenta.