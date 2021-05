El alcalde de Durán se fue de vacaciones a Dubái

El alcalde de Durán, Dalton Narváez, ha solicitado licencia con cargo a vacaciones del 14 al 28 de mayo para un viaje de asueto a Dubái, confirmó una fuente de su círculo político.

En el viaje, el alcalde estaría acompañado de su esposa, Lissette Burbano, quien habría compartido fotos en sus redes personales.

La información ha sido corroborada por personas cercanas al equipo del funcionario, quien no ha respondido a EXPRESO sobre su viaje, tras ser consultado por este medio.

Este Diario solicitó al Municipio los motivos del viaje. Y está a la espera de una respuesta.

Al conocer esta información, el concejal Pablo Ayala, del Movimiento Durán en Marcha, criticó el viaje y opinó que no cree que la máxima autoridad del cantón deba estar en viajes de placer en este momento.

Respuesta El Cabildo de Durán no ha respondido sobre el tema a la hora de esta publicación. (15:47 del 20 de mayo de 2021).

"Hay muchos temas pendientes, como el pago de las liquidaciones de los bomberos, la seguridad del cantón... Tenemos una problemática de agua potable, a la que no se le ha dado solución, un plan de vacunación que no está avanzando con rapidez ni con gestiones... En fin, el tema no es que se vaya de vacaciones, sino la acción desatinada de irse en medio de la realidad del cantón", explicó.

El concejal Rodolfo Ortega confirmó que el pedido de vacaciones llegó a través de un oficio al Concejo Cantonal. "Dijo que el cuerpo necesita descansar", recordó el edil, quien observó que la ley lo faculta al alcalde y no hizo ningún comentario adicional.