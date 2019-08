Desborde de aguas servidas en Urdenor 2

Tres alcantarillas instaladas en una calle de la ciudadela Urdenor 2, en el norte de Guayaquil, cerca del colegio Espíritu Santo, colapsaron el lunes 19 de agosto. Desde ese día hasta la tarde del 22 de agosto, el desborde de aguas servidas aquejaba a los moradores, mojaba la calzada e impedía el libre traslado a pie de los vecinos del sector. Hoy llegó personal de la empresa Interagua, encargada del sistema de tuberías en la ciudad, a solucionar la molestia.

Ante el llamado de los habitantes Expreso acudió al sitio donde la pestilencia de esas aguas negras arropaba el ambiente e interrumpía la tranquilidad de los hogares.

“Estamos encerrados. No abrimos puertas ni ventanas. Desde el lunes cuando inició el problema me he pasado llamando a Interagua a que vengan a solucionar pero recién llegaron hoy”, narró Betty Piedra, moradora del sector y afecta.

Ese líquido que salía en chorros desde las tuberías hasta las superficies y que mantiene mojada la calzada ingresaba hasta las manzanas cerradas del barrio.

De acuerdo a lo mencionado por personal de Interagua que estuvo en el lugar, el desborde se dio por la acumulación de material sólido en la tubería y con la limpieza que se realiza, se espera que el problema se frene esta misma boche.

Según indicó una trabajadora quien prefirió no identificarse, el problema a la empresa fue reportado por los afectados el miércoles 21 de agosto y no pudieron actuar ese día porque las cubiertas de alcantarillas estaban selladas.