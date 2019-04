Algunas ciudadelas del norte llevan 6 horas sin agua

“Esto es molesto porque no nos han comunicado nada. Tenemos todo el barrio sin agua, sin actividades. No todos tenemos cisterna. No estuvimos prevenidos. Todo el día no hemos podido lavar los platos, hacer la limpieza de los sanitarios. No tenemos ni para lavarnos las manos. Además, por aquí hay bastantes restaurantes. Ninguno de ellos está trabajando, ellos también pierden dinero”, comentó Pilar Encalada Ayala, moradora de la ciudadela Urdenor 1.

Encalada asegura que el servicio se cortó cerca de las 10:30 de la mañana, aunque de acuerdo con el comunicado de Interagua, la suspensión inició desde el mediodía.

Otros usuarios de Twitter informaron que los sectores Juan Montalvo, Luchadores del Norte y Pájaro Azul también fueron afectados con esta interrupción inesperada del servicio de agua.

En redes sociales, los habitantes de las ciudadelas afectadas mostraron su descontento por la suspensión, sin previo aviso, del servicio de agua potable.

“Es lamentable que comuniquen el corte cuando ya lo han hecho, sin posibilidad alguna a que los moradores tomen precauciones ante la eventualidad”, lamentó Ana Laura Alcívar, vía Twitter.