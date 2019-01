Cuando el agua no tiene cómo correr

“Esta es una obra que veníamos reclamando y nos alegramos de que la hayan hecho. Lastimosamente no entiendo por qué en algunos puntos, el material desbrozado permanece acumulado en el parterre central. ¿Por qué no lo recogen...?”. No se dan cuenta acaso -cuestiona- que con los aguaceros el nivel de agua allí también aumenta y con ello, los palos, piedras, lodo..., van a parar a la avenida. O peor aún a los canales, menciona. “Es como un círculo vicioso”, se queja también Oswaldo Álvarez, arquitecto y vecino de Terranostra.

Frente a esta situación Guillermo Ayala, miembro de la Federación de urbanizaciones de vía a la costa, además de solicitar la limpieza inmediata de los cauces, hace énfasis en la necesidad de que las autoridades trabajen de forma coordinada .

“Personal del MTOP me ha dicho que ellos se encargan solo de poner en saquillos lo que cortan, pero que no lo retiran porque ese es el trabajo de otras entidades, como Puerto Limpio; y está bien. Pero entonces, ¿por qué no trabajan sincronizadamente? ¿Por qué no coordinar para que apenas poden, un equipo pase?”. Y si este no puede porque su servicio se realiza en determinados días, cuestiona, porque no subcontratar a alguien. “Lo ideal es que el trabajo no se haga a medias. Hacerlo ha permitido que los saquillos que quedan a la intemperie, con la lluvia se rieguen y entonces vayan a parar de nuevo al ducto”.

Pero Ayala hace hincapié también en la necesidad de que los peatones y la comunidad no boten más basura en la calle, como asegura, sí lo hace. “Esa falta de cultura también nos está afectando. Ya basta, pongamos de nuestra parte”, manifiesta, quien a fin de actuar, colocará un gran tacho de basura afuera de Puerto Seymour, su ciudadela. “No quiero que el hecho de no tener mobiliario en la vía, sea más una excusa para que sigan ensuciando...”.

Respecto al tema, EXPRESO envió el pasado jueves un banco de preguntas al MTOP para conocer cuáles serán las medidas que tomarán para solucionar el problema, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuestas.