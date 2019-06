La agenda de Viteri difiere de la expectativa ciudadana

Al cumplir un mes en el cargo, se perciben diferencias entre lo que ciudadanos consultados por este Diario creen que debería priorizar la alcaldesa Cynthia Viteri, y la agenda a la que ella inicialmente le ha puesto énfasis.

En sus enlaces radiales y actividades públicas, ella ha destacado la importancia de lo social. En tanto, dirigentes de colectivos sociales y ciudadanos consideran que, además de esa área, hay otros asuntos claves de la urbe que se deben solucionar.

Washington Martínez, presidente de las Ciudadelas Unidas del Norte, señala el transporte. “Claro que el trabajo social es importante, pero también lo son temas como el hecho de que no existe un sistema integrado de transporte en Guayaquil, los buses de transporte urbano no se conectan con la Metrovía”.

En ello coincide Gelacio Mora, del colectivo Tejido Social Guayaquil. “Esta es una oportunidad para exponer la necesidad de que el sistema de buses urbanos se integre al de la Metrovía; o de otra manera, que este sistema adquiera más alimentadores que cubran la necesidad ciudadana”, indica.

Esta semana Viteri anunció el estudio de una nueva fase de la Aerovía, en la ruta Samborondón-Guayaquil o sur-centro. Aún no se conocen detalles de esta obra, pero Martínez insiste en que primero se deberían concretar los trabajos en curso, además de los que llevan años sin culminar. “Aún no se sabe si la Aerovía con Durán quedará subutilizada y ya están pensando en otra fase. Sería mejor que concreten lo que ya se ha iniciado, por ejemplo el sistema de Metrovía”, sugiere.

También están las soluciones viales para los sectores de más congestión. Esta semana Viteri informó sobre la construcción de pasos elevados y ensanchamiento de arterias en la zona de la vía a la costa. Sin embargo, Adolfo Klaere, presidente del Comité Los Ceibos, recuerda que también tienen una deuda pendiente con la construcción de un paso elevado sobre la avenida del Bombero, frente al Megamaxi. “Pensamos que en este mes se daría, pero no pasó”, dice.

La recolección de desechos es otro tema que preocupa. La multa impuesta hace cuatro semanas a la concesionaria Puerto Limpio no los convence. Consideran que la contratación de una nueva empresa, que está en proceso, sirve para repensar varios ajustes a este sistema.

“El reciclaje lamentablemente no tiene el apoyo ni del Municipio ni de la ciudadanía. En Ceibos, por ejemplo, el reciclaje ha sido una iniciativa de la ciudadela, pero el apoyo no ha sido municipal. Habrá que pensar en invertir en sistemas como el que ya tienen otras ciudades del país”, insiste Klaere. Mora considera que al problema de la recolección se suma la “discriminación que ha sufrido Puná, al no ser considerada dentro del contrato de Puerto Limpio. De eso tampoco se ha hablado todavía”, comenta.

En otro ámbito, Martínez critica el enredo de cables que aún se observa en la urbe. “Es un asunto terrible. Los ‘tallarines’ están amontonados por todos lados, son peligrosos, generan cortocircuitos y, con el peso, provocan que los postes se viren. No hay control sobre ello”, señala.

Sobre lo que tampoco hay acciones o anuncios, según los líderes, es en la seguridad, aunque esto no es una competencia municipal. “Desde que se perdió el plan ‘Más Seguridad’, automáticamente se perdió la seguridad. La alcaldesa debe pedir al Gobierno retomar el plan”, opina Mora. Martínez difiere, pues cree que es mejor repotenciar a la Policía Nacional en su labor.

En lo que se refiere al ordenamiento, también hay observaciones. “No existe todavía un plan general de ordenamiento territorial, que integre estudios sobre hacia dónde debe ir la ciudad y sus cantones vecinos. La academia ha desarrollado investigaciones y el Municipio puede integrarlas”, dice Teresa Pérez, directora del Instituto de Hábitat y Diseño de la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Más control en la recolección de la basura

A una semana de haber iniciado su gestión, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció una sanción a Puerto Limpio, responsable de la recolección de la basura en la ciudad. Esto por varias denuncias que había hecho la ciudadanía.

EXPRESO consultó a moradores de diferentes sectores de Guayaquil y ellos coinciden en que el tema de la recolección de desechos es uno de los principales asuntos a los que debería enfocar su administración.

No solo se quejaron del desorden en los horarios de los carros recolectores, sino en la falta de personal que asee las calles.

Instaron a dotar de implementos de limpieza a quienes recogen los desechos, para que dejen las aceras limpias.

Otros consideran que una sola empresa es insuficiente para la demanda que tiene Guayaquil.