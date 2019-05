Nuevos peros para la aerovía

Sobre la informalidad, la ATM observa que es un problema general que intenta aplacar con operativos, pero que al ser un problema social, generado por la falta de empleo y la crisis económica, no es solo de control de tránsito.

Símbolo de la última administración de Jaime Nebot . La aerovía vale lo que la han promocionado. Cuesta 134 millones de dólares y busca revolucionar la movilidad intercantonal , pero no termina de convencer a los expertos.

“Para el 2030, 2040, 2050, el sistema de transporte no podrá exclusivamente funcionar con buses, metrovía o aerosuspendido, es necesario considerar sistemas más rápidos y de mayor capacidad que trasladen a los pasajeros en los ejes fundamentales de la ciudad”, concluye.

El capitán de Fragata, Johnny Correa, confirmó que la ATM no ha presentado dos estudios de impacto a la Dirnea, el de afectación a la navegabilidad y el de señalización náutica. “Sin esta documentación corremos el riesgo de que haya choques de embarcaciones, como ya pasó con el puente de la isla Santay”, observa. Aun así, las siete pilonas sobre el río se edifican desde el pasado abril. Al respecto, la ATM niega que falte algún documento .

Por lo tanto, señala por su parte Jiménez, nada garantiza que mengüe el tráfico en el puente, pues este no solo llega de Durán, sino de buses que vienen de Milagro, Babahoyo y otros cantones, con gente que viaja a diario a Guayaquil.

Pero tener que tomar rutas alternas y no conectar a otros asentamientos hacen que la implementación de la aerovía la limite más a un uso recreativo y turístico que a una verdadera opción de transporte, advierte el arquitecto y urbanista Óscar Valero.

Esto es una señal para medirle el pulso al poder de tres millares de informales. “En los taxirrutas no se realiza trasbordo y llegan hasta todos los sectores. ¿Cómo se va a asegurar que no continuarán con sus recorridos? Además, aún se desconocen detalles de los buses que la aerovía hará funcionar en el Durán: frecuencia, estaciones, entre otros”, observa el experto en movilidad urbana Carlos Jiménez.

Aunque la ATM no lo reconoce directamente con EXPRESO , el objetivo una vez inaugurada la aerovía es que los taxirrutas desaparezcan, afirma la gerente de la EMOT, Gina Macías, quien expone que de todos los taxis que existen en Durán, solo 200 entran al universo de la formalidad.

Los principales reparos del proyecto

Impacto visual

El arquitecto Felipe Espinoza se muestra preocupado por la invasión al área cercana al Centenario. “Podría ser un obstáculo parcial para la prolongación de la perspectiva de la columna de los próceres”, advierte el experto.

Patrimonio

La piscina pública municipal de Guayaquil, ubicada en Malecón y Loja, era patrimonio inmueble. Fue derrumbada para construir una de las estaciones de la aerovía. También se han talado ceibos para seguir con la obra.

Integración

Que no se haya contemplado una caja común para integrar los sistemas de transporte: buses, aerovía, metrovía, como se hace en otras ciudades, es una de las críticas al proyecto. La ATM prevé estudios, se dijo el año pasado.

Sedimentación

Algunos expertos, como Franklin Villamar, planificador y magíster en ordenamiento territorial, advirtieron hace dos años sobre la sedimentación de los materiales de construcción que demanda la instalación de pilotes de la obra.

Respuesta

ATM: “La aerovía es un sistema complementario”

No se puede pretender que la aerovía desplace a los buses legalmente autorizados en Durán, sino que, por el contrario, complemente a dicho servicio, tal como ocurre con otras ciudades pioneras en la región en materia de transporte público, como Medellín, por ejemplo, donde el servicio de buses es complementado con metrovía, tranvía y aerovía, explica en un comunicado enviado a EXPRESO la Autoridad de Tránsito Municipal.

La obra se sumará a otras como los corredores viales y reordenamiento de buses en miras hacia el futuro de la ciudad, asegura ante la realidad de que dentro de 30 años el Gran Guayaquil contará con alrededor de cinco millones de personas.

Para ese entonces, la ATM asegura que incrementará a las obras ya implementadas más buses eléctricos, taxis eléctricos y medios de transporte amigables con la salud del medio ambiente de la ciudad y no contaminantes con el ruido, adelanta.

La ATM precisa que acaba de contratar la consultoría para determinar una futura Metrovía Durán-Guayaquil, Samborondón-Guayaquil. Serán esos estudios, basados en origen y destino, tomando en cuenta los pasajeros que usarán la Aerovía, los que determinen la cantidad de buses que ingresarán a Guayaquil.

Sobre las precisiones de la Dirección de Espacios Acuáticos, detalla que tanto esa entidad, como la Capitanía del Puerto y el Inocar conocen de la Aerovía desde hace mucho tiempo y han contribuido con sus opiniones en materia de navegabilidad fluvial.

“De hecho la Capitanía del Puerto ha coordinado, actualmente, en materia de seguridad en la navegación, las labores de construcción de las pilonas que se construyen en el río y el Inocar ha recibido de parte de la Agencia Aerovía los planos de las pilonas en el río Guayas, el estudio de hidráulica fluvial y la batimetría del área de la Aerovía”.

Al respecto, Dirnea debió solicitar esa documentación, porque los trabajos empezaron sin que se les notifique, conoció EXPRESO.

Voces

Navegación

“Faltan dos estudios”, Johnny Correa, capitán de Fragata de la Dirnea.

“Los 15,5 metros que dividen el río con la estructura de la aerovía limitarán a las embarcaciones que superan esa medida. La Autoridad de Tránsito Municipal no ha socializado con las terminales fluviales estas afectaciones. También faltan dos informes técnicos que debe revisar la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos en el Consejo de Seguridad Náutica. Estas observaciones ya fueron hechas a la ATM. Está previsto que el próximo miércoles 8 de mayo haya una reunión para tratar el tema, que solo busca evitar posibles accidentes”.

Informalidad

“No existe un control”, Gina Macías, gerente de la Empresa de Tránsito de Durán.

“La aerovía es un beneficio para Durán, por el traslado inmediato. La ciudadanía podrá viajar a Guayaquil con 75 centavos. Sin embargo, aún existe mucha informalidad. Miles de autos tienen rutas marcadas como si fueran buses. Esto es ilegal. Una solución tendría que ir de la mano del control operativo. Es necesario exigir la regularización de taxis de acuerdo con las necesidades, porque no existe un control. Durán ha solicitado la competencia completa, pues ahora es compartida con la Agencia Nacional de Tránsito”.

Complemento

“No existe un proyecto macro”, Óscar Valero, arquitecto y experto en urbanismo.

“El proyecto aerovía movilizará a personas de un punto a otro, pero no existe un proyecto macro que involucre otros usos y desarrollo de espacios complementarios, tampoco responde a un traslado masivo de gente ya residente en sus puntos de origen y en desnivel. En todo caso, en vez de aprovechar al público colindante, se verá en la necesidad de atraerlo a sus terminales. La implementación de un sistema fluvial en la ciudad seguirá siendo una mejor y más versátil opción ante estas problemáticas expuestas”.

Proyección

“Habrá cinco millones...”, Felipe Espinoza, experto en diseño de ciudades y catedrático.

“La aerovía solo transporta 40.000 pasajeros al día, mientras que un sistema metro de transporte rápido llevaría más de 400.000 o 500.000. Es necesario recordar que para 2050, Guayaquil, en su área metropolitana, alcanzaría 5 millones de personas, y hasta ahora no tenemos un sistema de transporte metropolitano multimodal integrado. El plan de transporte de la aerovía debería contemplar las mismas medidas para garantizar el funcionamiento eficientes de la aerovía tanto para Durán como para Guayaquil”.

Planificación

“Hay falta de criterio”, Ricardo Sandoya, urbanista y catedrático universitario.

“Como intención, la aerovía es muy válida, ya que permitirá incorporar un sistema alterno que, con altos y bajos, permitirá solucionar de manera paliativa el problema de movilidad. Esto no está exento de afectaciones. Creo que, desde el punto de vista técnico, no fue lo suficientemente analizada, priorizando más un aspecto técnico-político, que de bienestar mancomunado. Existe falta de criterio en la toma de decisiones. Debieron realizarse estudios de impacto ambiental, patrimonial, auditivo, visual, del paisaje y social”.

Alcance

“No será de alto impacto”, Carlos Jiménez, experto en movilidad urbana.

“La aerovía no es una solución integral a la movilidad para la ciudad. Servirá, como muchos otros parches aplicados por el Municipio, pero viendo el tamaño de las unidades, la capacidad instalada, la velocidad promedio y otros aspectos, es fácil prever que no será de alto impacto en el futuro, y así tampoco podrá desplazar a los buses amarillos que se mueven desde y hacia Durán. Para la obra no se hizo un análisis sistémico, y eso la hace una contribución más a la tendencia hacia la acupuntura urbana”.

En Medellín

Metrocable, el hermano ejemplo