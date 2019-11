“La Aerovía no es un beneficio en una planicie como Guayaquil”

-La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) aseguró en junio pasado que la Aerovía tenía todos los estudios necesarios para el proyecto, ¿lo considera así?

Parece que no ha tenido un estudio completo, porque para tener un estudio completo debieron haberse involucrado muchos otros factores, por ejemplo, la población afectada. Más allá de los factores técnicos, debieron involucrar la parte social que se va a ver afectada y no se la incluyó.

-¿Realmente considera que este proyecto va a solucionar la movilidad entre Guayaquil y Durán?

No hubo un estudio que determinara la necesidad de este proyecto y que ya comienza su construcción, que ya acarrea nuevos problemas, como el caso vehicular en la avenida Quito. ¿Los beneficios que va a tener la Aerovía son los adecuados? Hay que ver si este proyecto como se ha presentado, como de transporte masivo, puede tener una efectividad para ser un transporte masivo. Porque el tema de la cantidad de pasajeros o el costo que va a tener supera los índices de la Metrovía.

-¿Quiere decir que los perjuicios podrían ser menos que los beneficios?

Correcto. Porque no he leído un análisis que, efectivamente, diga que es una mejor solución que puedo haberse mejorado en la Metrovía. Yo he leído análisis que dicen totalmente lo contrario.

-¿Qué podría pasar con las zonas donde el cableado pasa encima de las edificaciones?

Yo, como propietario de un inmueble me pasan unos cables de alta tensión o cables de infrastructura, me pregunto primero: ¿qué va a pasar con la seguridad de mi inmueble? Porque sea cualquier tipo de cableado, yo debo tener un margen, un derecho de un espacio libre para evitar cualquier problema en caso de una emergencia. En otro caso, si a mí, como propietario se me ocurre levar un o dos pisos más, no voy a poder porque me cruza por encima un cable.

-¿Es correcto que este tipo de sistema de transporte aerosuspendido esté tan cerca de una zona comercial y residencial?

Yo, hasta lo que había estudiado, las aerovías o teleféricos (como en Quito, Medellín y Bolivia) son medios de trasporte que evitan el traslado en loma, porque ahí sí genera un beneficio que es evidente. Pero en una planicie como Guayaquil no corresponde un beneficio, hablando espacialmente. Y, más que nada en un sector tan concurrido comercialmente por vivienda y espacio público.