Otro corte pone en ‘jaque’ al aeropuerto guayaquileño

Karen Vegas y su esposo estaban en el aire cuando les informaron sobre una falla de iluminación en la pista del Aeropuerto Internacional ‘José Joaquín de Olmedo’ de Guayaquil, que se prolongó hasta ayer (11 horas).

“Cuando nos preparábamos para aterrizar, nos dijeron que no habían luces en la pista y que debíamos volvernos a Quito. La aerolínea nos dio hotel, pero hubo otros pasajeros a los que no los ayudaron”, contó.

Óscar González no tuvo la misma suerte de Vegas. Él debía viajar, a las 04:00 de ayer, en una aerolínea internacional hacia New Jersey. No obstante, a las 11:00 de ese día, siete horas después, el pasajero seguía esperando -junto a otros cuatro usuarios- en el suelo del área de salida de este aeropuerto de talla internacional.

No es la primera vez que sucede un apagón, aunque sí es el más prolongado. A finales de marzo del año pasado, la pista donde anualmente aterrizan cerca de 4 millones de pasajeros entre nacionales e internacionales, quedó inutilizada por dos horas, también por una dificultad eléctrica.

Nicolás Larenas, analista y máster en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica, dijo a EXPRESO que la concesionaria, Tagsa, encargada de las operaciones del aeropuerto, debió prever un sistema de contingencia eficaz. Y, además, hacer un diagnóstico profundo de los hechos para determinar soluciones definitivas.

“Si bien informaron que superaron la falla, es apropiado que Tagsa emita un comunicado en el que indique cuál fue exactamente el motivo de la falla y qué medidas se tomarán para que no se repita”, alegó.

Este Diario consultó a Tagsa y a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), ente regulador de la aviación en el país, sobre las cifras de pasajeros afectados y las medidas correctivas que adoptaron. Sin embargo, entre ambas entidades se responsabilizaron de emitir la respuesta.

El aeropuerto de Guayaquil, que ha visto reducir el número de destinos directos hacia el exterior en los últimos años, se propone atraer a nuevas aerolíneas, especialmente internacionales, para impulsar la construcción de un aeropuerto de más capacidad en Daular. Pero, según el experto, este tipo de inoperancias, pone en riesgo la imagen y confianza del ‘José Joaquín de Olmedo’.

Larenas hizo hincapié en la imprecisión de la normativa aérea sobre la compensación a los pasajeros afectados, en este tipo de situaciones.

“La cartilla del usuario, de los derechos y obligaciones indica cómo las aerolíneas deben actuar en caso de demoras, cancelaciones, sobreventa, etc. Sin embargo, no explica cómo se debe proceder cuando el problema se debe a fallas en el aeropuerto”, explica.

Las causas de la emergencia

Cortocircuito y daño en la pista

Un cortocircuito en una de las cajas de paso de los cables subterráneos de la pista y un daño en la calle de rodaje, fueron los problemas que ocasionaron la suspensión de las operaciones, por más de once horas, en el aeropuerto de Guayaquil el pasado lunes. Los datos los dieron a conocer las autoridades de la terminal aérea mediante una rueda de prensa efectuada la tarde de ayer. Además, se presumía que un roedor habría ocasionado el daño como se ha presentado en otras ocasiones. “No se prendían las luces en el momento que debieron encender. Anteriormente hemos tenido problemas con los roedores; contaminaron una serie de cables del sistema de seguridad. Eso es algo que se puede presentar en cualquier momento o emergencia”, explicó Nicolás Romero, gerente de la Autoridad Aeroportuaria. Los trayectos interrumpidos fueron: 4 vuelos que no pudieron despegar desde Guayaquil; y 9 que no consiguieron aterrizar; estos fueron derivados a otras ciudades nacionales y extranjeras. JPM