Tres acuerdos para solucionar la crisis en las cárceles

El presidente Lenín Moreno, en el marco de la reinstalación de la sesión del Gabinete Interministerial de Seguridad, hoy 13 de junio de 2019 en Guayaquil, anunció que han llegado a tres acuerdos con miras a solucionar la crisis en el sistema carcelario que ha derivado en varios hechos violentos en las diferentes cárceles del país. Uno de ellos es la reclasificación de los detenidos de acuerdo a “su peligrosidad, comportamiento y se tomará en cuenta lo que causo la sentencia”, dijo el primer mandatario.

Otro de los aspectos es solicitar al Consejo de la Judicatura, a través del Ministerio del Interior, que los jueces sean un apoyo y no un obstáculo a la consecución de objetivos y “que sus decisiones no se interpongan y no contradigan las decisiones disciplinarias que se llevan al interior de la Secretaría que maneja la rehabilitación penitenciaria”. El último acuerdo está encamina al mejoramiento de la tecnología y equipamiento para obtener información que permita prever posibles actos violentos. “Además cómo se va a mejorar la alimentación de las personas en estado de rehabilitación”.

La segunda sesión del Gabinete Interministerial tiene como objetivo diseñar un plan de acción para solucionar el problema del sistema carcelario, según el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien además adelantó que cada ministerio ha presentado iniciativas para la elaboración de dicho plan. En la cita también participó la ministra del Interior María Paula Romo; el director general del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo; la directora del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, entre otros.