Descalzos, así hacen camino los penitentes del Cristo

Es una ola humana y en medio de esta, Freddy Valle Ríos. Tiene 35 años y hace 10 cumple quizá lo más osado que se le pudo haber ocurrido: hacer el camino de más de dos kilómetros de la procesión del Cristo del Consuelo, con los pies descalzos.

No importa si hace sol o si transita sobre el rastro aún caliente que dejan los miles de cirios encendidos que llevan los asistentes a la que se considera la mayor demostración de fe de los ecuatorianos. Lo de él es cumplir con la promesa que hizo cuando le tocó vivir la época más dura de su vida: estar desempleado durante un año tres meses. “Ya había nacido la primera de mis tres hijos y no tenía para alimentarla. Le prometí a Cristo que si me daba trabajo, el resto de mi vida cumpliría la procesión sin zapatos”.

Al poco tiempo, dice, lo llamaron de Fadesa. Desde entonces, cada quince días, le depositan su sueldo y él no ha dejado de cumplir su promesa, aunque para ello, deba tomar dos buses y salir de casa a las 05:00, desde la Sergio Toral 1, en Monte Sinaí. No viaja solo, lleva en sus brazos a la última de sus hijos, y a su esposa.

Ella no se atreve a caminar descalza. “Pobre de él, los pies terminan destrozados. Más cuando hace sol”, agrega Mildred Sánchez.

No es el único que paga con esta exhibición de fe algún favor (salud, trabajo...). Salpicados entre esa multitud, en una especie de alfombra de creyentes católicos que comienzan a juntarse desde las 06:00 en los alrededores de la iglesia Cristo del Consuelo, en la esquina de las calles Lizardo García y la A, hay personas como Claudia Villacís, quien caminaba descalza al igual que sus dos sobrinas Jenny y Estefanía. “Es una promesa que cumplimos todos los años. Esta vez, porque pido por mi hijo, que está aferrado al trago. Mi Cristo del Consuelo me lo cumplirá”, dijo esta habitante del cerro Santa Ana.

El empleo también motivó a John Gómez, un ingeniero comercial de 36 años. Lleva un año sin laborar y, con una pequeña en camino, decidió pedirle al Cristo una plaza de trabajo que le permita alimentar a su familia. “Ha sido muy difícil y el sueldo de mi esposa pronto no nos va a alcanzar, pero mi Dios es bueno. Yo confío en que, haciendo este sacrificio, mostrándole mi devoción, el Señor me cumplirá el milagro”, expresó. Y aunque el sacrificio fue más duro de lo que esperaba, y debía avanzar de a poco, deteniéndose cuando el dolor en las plantas de los pies se hacía insoportable, se armaba de valor para seguir.

Jenny de la A, en cambio, salió a agradecerle a Dios el haber salvado a su hijo. La mujer, residente del Suburbio, salió junto a sus otros tres vástagos, que la tomaban de los brazos para darle fuerzas en su propio viacrucis. “Mi niño sobrevivió a un disparo, y salió de la mala vida”, explicó vertiendo lágrimas. “No hay dolor peor que perder a un hijo, ni este. Dios es bueno y tengo que agradecerle”.

LA FRASE

Es una promesa que cumplimos todos los años. Esta vez pido por mi hijo, que está aferrado al trago.

EL DATO

Asistentes. Según el padre Ángel Villamizar, párroco del Cristo del Consuelo, cerca de 500.000 personas acuden anualmente a la procesión, creada hace 59 años.

Claudia Villacís

Peregrima de la procesión

Todos los pasos en una misma dirección