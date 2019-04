Siete trabas enredan el paso a los peatones de la Kennedy

A tropezones y golpes, los habitantes de la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, se han resignado a sortear los obstáculos que se atraviesan en su barrio cuando salen a caminar. Son tantos los factores de riesgo que, Mayra Montes, habitante del vecindario desde hace cerca de 40 años, no alcanza a contarlos con una sola mano.

El reclamo de ella, al igual que de otros vecinos entrevistados, habla de al menos siete trabas y hace hincapié en la falta de compromiso de las autoridades en el arreglo de su ciudadela, para caminarla sin los peligros que se detallan a continuación.

VEHÍCULOS EN veredas

1. “Lo que sucede en esta ciudadela es que los han dejado hacer lo que quieren. Usted ve las aceras más adelante, y los peatones no tienen espacio. Lo que les toca es caminar al lado de los carros”, relata Mayra Montes. Ella señala a la avenida 11, en donde no existe acera, solo espacio para carros. Una situación que se repite en las avenidas continuas como la avenida 12. Y también en los callejones y portales del barrio.

ALCANTARILLAS

2. Conforme recorrió este Diario la ciudadela, pudo comprobar la existencia de varias alcantarillas con tornillos o ganchos que sobresalen, lo que supone un riesgo para la circulación peatonal. “Creo que todos alguna vez nos hemos caído por estas trampas que nos dejan por aquí. Adultos mayores ya se han caído. Siempre se caen. En el invierno es peor, esos ganchos ni se ven”, dice Glenda de Mora, habitante de la Kennedy Vieja.

POSTES

3. Que algunos postes de la ciudadela Kennedy estén ubicados en medio de las veredas, le suena ilógico a Montes. “No tiene sentido. Estas vías no son transitables ni para nosotros que vamos a pie, peor para los que usan silla de ruedas. Todo es estrecho, la gente anda por la calle”, reitera.

grietas y desniveles.

4. Marina Gavica, quien ronda los 65 años, señala su tobillo izquierdo para mostrar la hinchazón que le provocó un esguince semanas atrás, por la irregularidad de la vía. “Estas aceras son las que no sirven, ninguna. Ustedes están cerciorándoce de ello. Grietas y huecos hay aquí. Da pena ver que el barrio de uno no sea arreglado. Ni jóvenes ni adultos se salvan, las jovencitas que se ponen tacos se tuercen los pies”, comenta.

A Jorge García, guardia del sector, le sucedió igual. “Estas grietas que uno ni ve son peligrosas. Yo me tronché el pie hace poco nomás”, dice.

MALEZA

5. Algunas aceras de la Kennedy Vieja están cubiertas de monte. Los peatones cruzan por encima o a un lado de este (como se observa en la gráfica), a la espera de que no haya una grieta oculta en la maleza, que los pueda hacer caer.

DESECHOS DE MASCOTAS

6. Montes reconoce que sí hay vecinos que son conscientes de recoger los desechos de sus mascotas. Sin embargo, advierte que no todos lo hacen. “Esa es otra, uno va caminando y se encuentra con eso. Más impedimentos para uno”, afirma.

Rampas

7. Pese a la existencia de una ordenanza que regula la colocación de las rampas, en la Kennedy, las casas han construido las suyas a conveniencia, y en la mayoría de casos, dificultando el paso. “Las rampas están puestas como si no hubiera un orden. Tienen mucho declive y cuando uno camina se cae. Aquí sillas de ruedas, definitivamente, no cruzan”, relata.

José Miguel Rubio, director del Departamento de Urbanismo (DUOT), en quien recae la labor de ordenar a la ciudad acorde a la normativa, no respondió hasta el cierre de la edición. Mientras tanto, Jorge Berrezueta, director de Obra Pública, explicó que la tarea de arreglo de las aceras corresponde a cada propietario.

No obstante, Felipe Espinoza, experto en urbanismo, explica que la situación de la Kennedy responde a la falta de un manual de espacio público, que plantee las pautas sobre cómo construir las ciudadelas. “Las autoridades tendrán que replantear la forma en que conciben a la ciudad. Hace falta manuales y regulaciones sobre el espacio público, estos manuales tendrán que tener especificaciones técnicas, dependiendo cada zona porque no todas son iguales. Asimismo el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) también debería contemplar un capítulo no solo de ordenamiento territorial, sino también de espacio público”, indicó.

VOCES

VÍCTOR VÁSCONEZ, habitante de la Kennedy

Toda la ciudadela parece que se hubiera quedado fuera del sistema de ordenamiento de la ciudad. Aquí las calles han sido olvidadas. El Municipio debería poner atención.

MAYRA MONTES, habitante de la Kennedy

Es bastante serio el problema que tenemos con las aceras de nuestra ciudadela. La gente se tropieza a cada rato, es muy incómodo transitar por estas aceras. Deberían regular el tema.