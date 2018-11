Frenadas a raya que terminaron en choques múltiples

Este 28 y 29 de noviembre, sobre el puente ubicado sobre el Km 2.5 de la Av. Carlos Julio Arosemana se registraron choques múltiples. Ambos, según los mismos conductores involucrados, se originaron porque una persona frenó a raya.

“Fue una frenada que sonó, ahí me tocó hacer lo mismo, pero como estoy en bajada, los frenos no me sirvieron tanto”, dijo Carolina Luque, quien terminó empujando a dos vehículos que se encontraban delante de ella.

En este accidente, al igual que el del miércoles, fueron tres autos los que salieron con impactos en la carrocería de sus vehículos.