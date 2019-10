28 detenidos por especulación de precios

María Rosa Castillo está preocupada. Si bien, hasta este martes 8 de octubre, su puesto de venta de verduras en el mercado José Mascote, de Guayaquil, no se ha quedado desabastecido, teme quedarse sin productos en los próximos días.

La comerciante dice que, en su puesto, no ha subido los precios de los comestibles porque en el lugar han hecho tres operativos de regulación de precios para evitar la especulación. Desde el pasado 3 de octubre, cuando se anunciaron las medidas económicas, en la provincia del Guayas se han realizado 180 operativos en más de 750 locales y hay 28 detenidos, informó Josué Dumani, intendente de la provincia.

Las revisiones se han realizado en mercados, abacerías y tiendas y, según Dumani, se sancionará a quienes estén aumentado los precios de los productos por especulación. María Rosa dice que, hasta ahora no ha sentido que el aumento en los precios se deba a las medidas económicas, sino más bien a la paralización porque el producto no llega al mercado mayorista.

En ese centro de abastos, aunque han visto menos flujo de clientes, los comerciantes coinciden con que todas las actividades se han desarrollado con normalidad. Sin embargo, hay vídeos que están circulando en redes sociales, donde usuarios muestran perchas de supermercados vacías. Dumani informó que hay una restricción de camiones que llegan a Guayaquil desde la Sierra, pero anunció que están abasteciendo a estos locales. “No tienen por qué alarmarse. Hago un llamado a la ciudadanía a la calma”, dijo el funcionario.

No obstante, a Miriam Molina, supervisora del Mercado Oeste, la situación le preocupa. Detalla que de 10 locales de frutas y verduras, solo cinco han estado trabajando desde este lunes 7 de octubre. Dice que uno de los motivos es porque sus propietarios no alcanzaron a abastecerse de productos y otro, porque muchos consideran que no les conviene expender su mercadería al precio que estipulan los organismos de control. “La gente que está trabajando es porque tiene producto guardado”, explica.