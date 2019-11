Museo Ugarte: Una casa con personalidad

“Un lugar de paz donde convergen estímulos artísticos desde los más pequeños detalles”, así describe Manuel Ugarte su hogar, ubicado en Padre Aguirre y General Córdova , en el centro Guayaquil , que ha convertido en un particular museo . Carteles con frases relacionadas con el arte, reseñas y titulares de entrevistas realizadas al pintor, dan la bienvenida al sitio.

Ugarte señala que hay semanas en que lo visitan diariamente; asimismo, otras en que no llega nadie. Sin embargo, él se levanta todos los días a las 4:00 para colocar los objetos y lienzos, que guarda la noche anterior para protegerlos de los ‘caprichos’ del clima .

Dentro del su museo se encuentran sus cuadros y esculturas ; pero también objetos exóticos que ha ido recolectando lo largo de su vida, según cuenta, y que crean un ambiente folclórico y bohemio que no deja indiferente a ninguno de sus visitantes.

Actualmente, el pintor se enfoca en seguir creando y en recibir a todos los interesados en conocer su casa-museo, en el que convive con Lidia Yánez —describe su relación como una amistad más que un amor— y con 15 gatos.

Ella lo ayuda a retirar y colocar los materiales a diario para que no se estropeen; además, está cargo de recoger las impresiones de los visitantes en una especie de bitácora.

Dedicatorias en español, inglés y francés llenan las hojas de ese gran cuaderno que Ugarte muestra con ilusión.

“Me gusta que las personas me visiten y me transmitan lo que sienten al venir a este espacio. Esa es una de las cosas que más me llenan”, asegura.

Lidia y Manuel no han establecido un precio fijo para ingresar al museo. Quienes llegan realizan una colaboración voluntaria que introducen en una pequeña caja de madera, que está ubicada debajo de uno de los últimos cuadros del maestro, quien además ofrece cursos de sanción espiritual o autorrealización.