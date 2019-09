El 20% del transporte comercial y pesado supera los 32 años de uso

La Cámara de Transporte Pesado de Pichincha (CTPP) pide al Gobierno activar nuevas iniciativas para renovar el parque automotor de su gremio, tal como ocurre en países vecinos. El sector, dicen sus representantes, atraviesa un momento crítico, pues “existe saturación y ausencia de un sistema adecuado de renovación y consecuente chatarrización de las carros obsoletos”.

De acuerdo con un estudio del gremio, el 20% de las unidades de transporte comercial superan el promedio de vida útil, lo cual dice Camilo Jarrín, presidente del gremio, en un impacto en el eje de seguridad vial, en el incremento en el consumo de combustibles lo que se traduce en mayor subsidio y emisiones nocivas al ambiente.

Jarrín explicó además que entre el 2012 y el 2019, el número de camiones ha pasado de 100.000 a 230.000, sin que la demanda haya crecido de forma proporcional. En el caso particular de este tipo de vehículos, sostuvo, 30.000 habrían superado ya su vida útil y no deberían seguir operando. “Por cada vehículo nuevo, uno obsoleto debería salir, incluso las regulaciones actuales deberían ser analizadas para que superados los 20 años, las unidades ya no puedan ser enajenadas”, añadió.

Los representantes de la Cámara creen que este es un momento crucial para definir nuevas iniciativas público privadas para la renovación vehicular, tal como ocurre en Perú y Colombia, donde incluso existen modalidades que incluyen el uso de bonos e incluso “leasing” que permite que toda a cadena de valor continúe creciendo.

Si bien en el 2008, el Gobierno Nacional implementó el programa de renovación del parque automotor de transporte y carga denominado Plan Renova, la situación económica actual del país, dice Jarrín, demanda replanteamientos que impulsen a este sector que contribuye notablemente a la economía del país. La iniciativa estuvo hasta el 2015.