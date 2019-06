Intento por regular el trabajo autónomo genera un enredo

También se plantea eliminar el 35 % de recargo en los contratos eventuales . “Como es un contrato que no es todo el año, los trabajadores autónomos pudieran también acogerse a esta modalidad sin perjudicar su emprendimiento”.

La CIG junto con los otros gremios sugieren crear reglas que permita a las empresas contratar al trabajador autónomo. “Dentro de lo que se ha consensuado en el diálogo tripartito, las primeras propuestas han sido: Establecer contratos para emprendimientos y nuevas inversiones hasta un plazo determinado (3 años). Así el trabajador autónomo pudiera generar plazas de trabajo, y que los costos de desvinculación laboral se reduzcan si el emprendimiento fracasa. Solo pagaría desahucio y no despido intempestivo”.

La CUT resalta que nada está escrito aún y que el tema requiere mucho análisis e incluso conceptuar los tipos de trabajadores autónomos; porque no es lo mismo un profesional, a quien vende agua en la calle.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea algunas preguntas: ¿por qué no reciben utilidades, o no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ?

En forma general un trabajador autónomo es toda persona que genera ingresos económicos de forma independiente y no está en dependencia de un patrón; es decir, que no está empleado en una empresa. Es lo considerado en los códigos de Trabajo de otros países.

La Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD) enfatiza que el gremio no se considera ser trabajador autónomo , sino emprendedor, por lo tanto no sería regulado por estas nuevas normas.

Diario EXPRESO solicitó a cuatro gremios las sugerencias que tienen sobre el tema y cada uno se enfoca en un punto diferente que no es precisamente regular al trabajador autónomo que escogió esa forma de ganar dinero.

Aclarar qué es un trabajador autónomo será el reto, no es lo mismo crear reglas para este grupo, que este deje de serlo y el planteamiento de los gremios apunta a lo segundo. Sugieren reglas de flexibilización laboral cuando, por ejemplo, plantean no pagar por el despedido intempestivo. Los gremios defienden la idea, diciendo que es para crear más plazas de trabajo, para quien busca dejar de ser autónomo.

En Ecuador unas 800.000 personas participan en la venta directa y al año generan unos 700 millones de dólares, de los cuales un 40 % es para quienes están en las redes. En este gremio nos consideramos emprendedores. Pagamos impuestos, el SRI recibe cada mes el anexo transaccional. Eso significa que personas están recibiendo una rentabilidad en su negocio, entonces por ello se paga impuestos. Somos formales, pero no somos trabajadores autónomos, sino empresarios independientes. Nosotros entramos en las normas de comercio.

“Vamos a defender los derechos”

En este tema hay que hilar fino, porque hay diversas formas de trabajadores autónomos. No es lo mismo quien hace jardinería, que quien vende agua. Es complejo y por eso nos vamos a reunir con los compañeros que son trabajadores autónomos, para que ellos indiquen las propuestas aplicables. Nos hemos planteado preguntas: ¿por qué no reciben utilidades, décimo y no están afiliados al IESS? Cuando una persona vende agua hay una empresa y un patrón que se beneficia. Vamos a defender los derechos, esa es la meta. Apenas se reinician los diálogos.