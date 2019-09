Thomas Cook, el efecto dominó de una caída

El efecto dominó de la quiebra de Thomas Cook está relacionado al modelo de negocio; las empresas que no se tecnifiquen corren el riesgo de tener que apagar la luz y entregar las llaves del negocio. La clave está en brindar los servicios virtualmente, opinan expertos de Ecuador.

Sin embargo, la quiebra de este gigante de los viajes, que afecta a 600.000 personas en todo el mundo, ha supuesto la desaparición de una empresa con 178 años de historia, que contaba con filiales en 16 países, que o bien también han quebrado o se han visto seriamente afectadas por el colapso de su matriz, según la agencia de noticia EFE.

Pero el efecto de que la caída de una ficha (operadora de turismo) empuje al desplome de la otra no se dará en Ecuador. Pasará solo si estos negocios no se actualizan y no ofrecen servicios turísticos virtualmente. Es lo que concluyen tres líderes del sector turístico de Ecuador y un analista de la economía internacional consultados por Diario EXPRESO.

El presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo de Ecuador (Optur), Rafael Martínez, indicó a EXPRESO que en un año llegan a Ecuador alrededor de 40.000 turistas de Inglaterra, de los cuales entre un 10 % y 12 % utilizaron los servicios de Thomas Cook, a través de operadoras de Ecuador. “No habrá un contagio de quiebra en Ecuador, el porcentaje es bajo de los turistas que llegaban a través de Thomas Cook. Todavía se analiza, pero hasta aquí son dos operadoras en Ecuador que trabajaban con la agencia británica”.

“El mayor problema estará para los países que tienen un turismo masivo, que en un día reciben miles de turistas; por ejemplo Egipto, Francia, España, etc. El turismo en Ecuador es especializado, por ejemplo de congresos, aventura, deportes, etc. y allí no hay problemas”, explicó Martínez.

En cuanto a los paquetes que había para Galápagos, estas reservas no se cancelaron a tiempo y deberán pagar la penalidad a todo negocio donde se hicieron las separaciones, indicó el presidente de la Federación Hotelera Ecuador, André Obiol. Un ejemplo es un hotel de la isla Isabela que tuvo la cancelación de 10 habitaciones por la quiebra de Thomas Cook, “habrá que cobrar la penalidad por cancelar fuera del tiempo pactado para ello”, dijo.

El experto hotelero reiteró la importancia de actualizar el modelo de negocio, el viajero ahora gusta de conseguir todo por internet. El desafío es mayor para el sector de alojamiento; cada segmento demanda su propio hotel, por ejemplo uno que brinde la experiencia singular para los milenials (nacidos entre 1981 y 1996) y otro para el grupo de los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1965).

Los estudios advierten lo mismo. El Banco Mundial tiene un informe acerca de la importancia de estas disrupciones en el turismo y cómo los países pueden aprovecharlas. Según el análisis Turismo y Economía Colaborativa, la tasa de crecimiento anual de los servicios de hospedaje P2P (de persona a persona) en el mundo se estima en 31 % entre 2013 y 2025, una tasa seis veces mayor a la de los servicios de alojamiento, desayuno y los hostales tradicionales.

Un segundo informe, La voz de los Viajeros, preparado con la colaboración de TripAdvidsor, explicó que las plataformas digitales se han convertido en las fuentes más importantes de información sobre viajes en el mundo, superando incluso a las cámaras de turismo y a las organizaciones tradicionales.

La visión del presidente de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñetón, es que las empresas no pueden quedarse tranquilas, al no tener el efecto dominó directo, deberán trabajar en actualizarse.

Los viajeros prefieren las plataformas porque la atención es rápida, ahorra dinero y les da libertad. En tal caso toca poner a remojar las barbas.

“La advertencia es para toda empresa”

“Lo que pasó con Thomas Cook no es una advertencia solo para el sector turístico, sino para todo tipo de empresa”, dijo el analista de la economía internacional, gerente de Coface Ecuador, Adrián Ordóñez. Las plataformas han entrado a hacer una disrupción, “los ejemplos se ven en el transporte con Uber, en los hoteles con Airbnb, la banca en el mundo está digitalizada, etc.”. Las plataformas bajan el costo de operación y ello ayuda a dar mejores precios. Entonces la oferta (empresa) deben seguir a la demanda (cliente) y la preferencia es por lo digital. Tras la quiebra de la operadora las fichas se van a recomodar, entonces también habrá ganadores, serán quienes capten los clientes de Thomas Cook.