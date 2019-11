Temporada de ofertas en Guayaquil antes del Black Friday

Faltan aún 23 días para el 29 de noviembre, fecha escogida para celebrar una de las mejores temporadas del año para el comercio: el Black Friday. Pero desde ya, casi el 50 % de los almacenes de los centros comerciales tienen promociones, descuentos o bonos.

“Estamos con promociones, pero el viernes negro habrá nuevas ofertas desde muy por la mañana”, dijo una dependiente de Forever 21, donde ofrecen blusas, ropa interior, pantalones y camisetas desde 12 dólares en adelante.

No es el único local con descuentos. Sumbawa, Koaj, Studio F, Pical, Tommy, Head, Clavin Klein, Aeropostale, Marathon, Etafashion, Seven Seven, Sucasa, Levis, Get In, son los sitios que de una u otra manera quieren repuntar sus ventas en estos dos últimos meses del año y más en diciembre, cuando las compañías pagan la bonificación a los trabajadores.

Todo varía, 3 prendas por dos, ternos a 200 dólares el par, cero intereses a 18 meses con dos de gracia, 10 y hasta 50 % de descuento, bonos para usarlos en diciembre, etcétera.

En Mall del Sur, City Mall, Policentro y otros centros comerciales de Guayaquil los almacenes han rebajado el costo de sus productos, pero todos anuncian que desde la mañana del 29 de noviembre habrá mejores opciones aún para los clientes.