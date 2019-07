Casas ‘smart’, una opción que se convierte en requisito

Abrir y cerrar puertas sin importar la distancia; prender y apagar luces o el aire acondicionado de casa usando solo un teléfono celular, ya no suena tan fantástico. La tendencia, que empezó hace dos años en el país como un servicio de moda que entregaban las inmobiliarias para atraer ventas, de a poco se convierte en un requisito más para el equipamiento de casas. Un mercado, poblado en su mayoría por gente joven, exige cada vez mayor innovación.

En los últimos años, la conectividad y ciertas facilidades tecnológicas han venido colándose en ciertos mercados y el sector inmobiliario no es una excepción, dice Virgilio Gonzenbach, directivo de la Cámara de la Construcción y gerente general de la constructora Covigon. Este servicio, que empezó con la oferta de cámaras de seguridad y de vigilancia para niños, de a poco ha venido incorporando nuevas herramientas que no solo dan confort a los compradores, sino que representan una vía de ahorro de recursos. Es algo, sentencia, que ya casi se ha convertido en mandatario. Los proyectos actuales y de planificación futura, “todos ya están tomando en cuenta el tema de la tecnología”. Bajo esa visión, cuenta, su empresa edifica la urbanización Altos del Norte (Orquídeas-Guayaquil), con 530 unidades habitacionales. El proyecto, cuya primera casa modelo se inaugurará en dos semanas, tendrá este tipo de beneficios y como enganche, dice, adicionarán otros. Uno de ellos, la entrega de aspiradoras automáticas, artefactos que con motores y uso de memoria digital pueden recorrer y limpiar todo un departamento mientras el dueño no está.

Es que la oferta tecnológica se añade a través de electrodomésticos, pero como parte de la estructura del hogar. Todo vale, si lo que se quiere es ofrecer un plus al usuario.