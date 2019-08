Los supermercados, imanes para adquirir un inmueble

Antes de comprar una casa lo primero que hace la persona es medir la seguridad del lugar. Pero, la cercanía de los supermercados, entidades de educación y de otros servicios tienen tanta importancia que puede animar o desanimar la venta. Es lo que cuentan los corredores de bienes raíces, de Guayaquil y Quito, consultados por Diario EXPRESO. Aunque en Cuenca las preferencias son otras.

Adrián Rodríguez, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Azuay, explicó que en el caso de Cuenca la cercanía de los autoservicio no pesa en la decisión de la mayoría, porque en 10 minutos llegan a un centro comercial grande. “En Cuenca se toma en cuenta el desarrollo urbano, el equipamiento del sector, el transporte, la facilidad de acceso a lugares de recreación”.

Aunque sí hay un nicho de mercado que toma en cuenta la cercanía de los servicios. En Cuenca viven más o menos 9.000 extranjeros jubilados, la mayoría alquila la vivienda. “Ellos sí quieren ir caminando a un supermercado, farmacia, restaurante, etc.; porque la mayoría ya no conduce”, dijo Rodríguez.

Cuando se trata de adquirir una oficina en Guayaquil las preguntas son otras, como: ¿Hay una cafetería cerca? ¿Hay suficiente parqueo?, dijo a EXPRESO Juanita Mesa, gerenta comercial de Re/Max Ecuador.

Lo de los estacionamientos en otras ciudades toma prioridad. Por ejemplo, en Cuenca, las personas no compran una oficina si esta no ofrece facilidad de parqueo y el precio de esta baja si no cuenta con estacionamiento, pero también se fijan en que esté cerca a las entidades bancarias, indicó Rodríguez.

Es una ventaja para la constructora e inmobiliaria saber que determinado supermercado abrirá un local cerca de su obra, logra vender más rápido las casas.

Por eso hay un mirarse mutuamente entre el comprador de la casa y el dueño del autoservicio.

Por ejemplo, TÍA manifestó a EXPRESO que al iniciar un proyecto de construcción de local toma en cuenta algunos factores que se evalúan a través de estudios de mercado como: el número de viviendas cercanas al local en un radio determinado de influencia, la estimación de la población del sector al que estamos impactando, líneas de buses, la presencia de instituciones públicas y bancarias en el sector, entre otros análisis.

TÍA tiene 214 locales ubicados en 100 ciudades y 22 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía; y tiene la meta de invertir $ 127 millones hasta el 2028, generar 3.000 plazas de trabajo y construir 100 nuevos locales.

En este año TÍA va a invertir $ 28 millones en construir 25 nuevos locales, de los cuales se han inaugurado 16. Para el 2020, está previsto abrir 35 locales nuevos, con una inversión de 32 millones de dólares.

Otro ejemplo es la Corporación Favorita (Megamaxi, Akí, etc.), el año pasado anunciaron una inversión de unos $ 750 millones en 5 años y la generación de unas 6.000 plazas de trabajo. Según una entrevista pasada, para este año planificaban abrir 26 nuevos locales.

Ver las oportunidades de abrir más locales también lo tiene la corporación El Rosado (Mi Comisariato, Ferrisariato). Así el ejercicio de decir: “compro si hay un supermercado cerca”; y de: “abro un local si hay suficiente población cerca” crea un buen movimiento de dinero. Por lo tanto, las constructoras están pendientes de los planes de los supermercados y al revés, ello asegura un buen negocio para todos.