La justicia se bebe un sorbo del suero lácteo

El analista Ramón Sonnenholzner le pone una dosis sencilla de entender a una compleja decisión de los ministerios de Agricultura y de la Producción de prohibir el uso de suero de leche, que sale del proceso de fabricación de quesos. Habla del uso y reuso, de no botar nada, de usar hasta el último hueso de la vaca, la última gota de sangre y hasta los cachos.

En las últimas semanas se abrió una batalla campal entre los ganaderos -de la Sierra en especial- y de ciertas empresas que no usan el suero, y los productores de queso, quienes no pueden vender el suero de leche con el que se produce desde bebidas lácteas (no leche) hasta queso ricota, champús o suplementos. Una batalla que llega a la Función Judicial.

La semana pasada los queseros interpusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que deje sin efecto la decisión de los ministerios; mientras, Inés Manzano puso una acción de protección por violación de los derechos a tener un ambiente sano, que recayó en la jueza Nancy Altamirano.

El recurso de la activista Manzano tuvo respaldo de Andrés Fernández, embajador de los Océanos, Esteros y Ríos. que con un “amicus curiae” (amigo de los tribunales) pidió a la jueza que lleva la causa conceder las pretensiones de Inés Manzano.

A la audiencia del viernes pasado, no acudió el ministro de la Producción, Iván Ontaneda. La entidad no contestó las preguntas enviadas por Diario EXPRESO desde inicios de agosto. El de Agricultura (MAG), Xavier Lazo, envió a un delegado. Esta entidad sí dijo a este Diario que el acuerdo interministerial tiene sustento legal.

“La producción de suero líquido nace desde los inicios de la industrialización de la leche en el país. El tema medioambiental fue una de las razones consideradas para la suscripción del Acuerdo Interministerial Nro. 032, del 25 de febrero de 2019”, señaló el MAG.

Para hoy está previsto que la Cámara de Comercio envíe un “amicus curiae” respaldando a los queseros ante la Corte y mañana, Caterina Costa, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hará lo propio.

Los queseros señalan que el Acuerdo 032 “vulnera derechos constitucionales, como son el derecho a desarrollar libremente una actividad económica lícita; el derecho a la soberanía alimentaria; y el derecho a una nutrición saludable, siendo parte de ello poder escoger los alimentos”.

Ramón Sonnenholzner, en su programa radial, criticó que muchas decisiones, en lugar de construir mercado, achican el mercado; que una “élite productiva” es incapaz de construir mercados”, pero que “tienen baja inversión en sus hatos ganaderos envejecidos. “La leche la subsidiamos el pueblo ecuatoriano”, ya que en el mundo es más barata que en Ecuador.

Las dos acciones

Ante la corte

Los pequeños y medianos productores de queso, unos 2.000, señalan que los ministerios de Agricultura y de la Producción vulneran sus derechos a ejercer de forma libre una actividad económica lícita y otros. El suero de leche no usado se vierte a los ríos, esteros y quebradas, contaminándolos.

Ante un juez

Ambientalistas, preocupados porque el Gobierno “no ha dado una alternativa viable para que los queseros den un destino adecuado al suero de leche, que termina en alcantarillas y quebradas contaminando las cuencas hidrográficas, principalmente de la Sierra llegando aguas abajo, a ríos y al mar.