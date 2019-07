“Se requieren seguros y microseguros a precios adecuados”

- Uno de los foros más relevantes fue Banca un Visión del Futuro, Inclusión y Desarrollo, la idea final de quienes asistieron fue ir hacia un marco normativo del sistema financiero global, integral, estable, que cuide los ahorros de los depositantes; y al ser estable debe tener un objetivo: incluir a quienes no usan los servicios financieros, porque están en zonas alejadas, están excluidos porque no tienen ingresos, están excluidos porque son pobres. Y para eso hay que tener un marco normativo que les permita a las instituciones financieras ofrecer esos servicios, para ello deben ser eficientes, lo que implica ofrecer los servicio a precios adecuados. Se requiere una regulación adecuada, porque no es cuestión de dar solo créditos, sino enseñar primero a las personas a ahorrar y después de ello darles crédito, pero a la vez se le educa, porque sino terminan sobre endeudándose y crece el consumo, como ha pasado en el país y eso al final no es lo más adecuado.

- Obtener un seguro es una forma de ahorrar, pero en Ecuador la adquisición de seguros es bajo.....

- Eso es por 12 años de una ley de represión financiera que no ha permitido el desarrollo de la inclusión, ni siquiera que las cooperativas de ahorro y crédito desarrollen de forma adecuada productos financieros de acuerdo a la demanda de la gente. Por ejemplo, en Riobamba por qué las personas no se han acercado a utilizar productos financiero, porque no son servicios adecuados a sus necesidades, porque no hay un programa de educación financiero. Hay productos que no responden a las necesidades a la gente y dentro de ellos están los seguros y los microseguros. No hay productos adecuados y precios adecuados. La normativa no ha permitido llegar con los canales, que incluye el Internet, entonces se requiere una norma que permita todos estos cambios.

- ¿Por qué un seguro también es otra forma de ahorrar?

- Si tengo un micronegocio en el Guasmo, es una tienda de barrio; y tengo arroz, azúcar y avena, que es lo que vendo y hay un incendio. Allí se pierde todo el capital. Pero, si a mi una institución financiera me ofreció un microseguro adecuado a mis necesidades. Es decir, que con dos dólares al mes yo cubro el stock de mi tienda. Osea, ante el incendio la entidad me devuelvo lo que era mi capital de trabajo, el stock del arroz, azúcar y avena. Esto evita ir a un chulquero para que me de plata, para empezar de nuevo el negocio. Para que existan entidades inclusivas, la norma tiene que ser lo suficientemente adecuado para las instituciones financieras, que no son hermanas de la caridad, para que se sientan incentivados para ir a ofrecer productos a precios adecuados.

- ¿Cree usted que después de los foros, las autoridades pongan en prácticas las sugerencias dadas?

- Tengo mucha esperanza en lo que dijo en el foro de la banca, porque fue organizado por las autoridades; por la Superintendencia de Compañía y la de Bancos y porque estuvieron presentes Marco López, representante del Presidente en Junta de Política Monetaria, varios representantes de las cooperativas y de la banca. Además varios analistas económicos. Entonces fue un buen momento para iniciar a hablar de un sistema financiero que aporta con el ahorro primero, y luego con el crédito al desarrollo a ese país. A mí, ese simple hecho me da esperanza.