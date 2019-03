Represados 5 millones de quintales de azúcar

La industria azucarera ecuatoriana no tiene dinero para pagar, o mejor dicho tiene $ 160 millones de dólares, pero en azúcar y no tiene a quién venderle.

Miguel Pérez Quintero, presidente de la Federación Nacional de Azucareros (Fenazúcar), manifiesta que, como nunca, los ingenios Valdez, Coazúcar (La Troncal), San Carlos, Iancem y Monterrey no tienen dinero en efectivo para pagar la caña que compraron desde julio del año pasado. “La situación de iliquidez es grave”.

Hay 5 millones de sacos en bodega, es decir, 160 millones de dólares en azúcar que no han podido colocar en el mercado, debido a la excesiva oferta que generó desde el 2017 la importación desde Colombia.

José Vásquez dijo la semana pasada a Diario EXPRESO que los productores están desesperados, ya que las industrias no les han pagado, mientras los bancos han comenzado procesos coactivos porque no han podido pagar sus deudas. Tampoco pudieron darle mantenimiento a los canteros (cultivos) por falta de dinero.

Incluso ya trabajan en demandas contra las empresas.

Miguel Pérez responde que no es no quieren pagar, es que no tienen dinero para hacerlo, por eso demanda una línea de crédito a una tasa baja y un periodo largo que les permita cumplir sus compromisos.

El inicio del problema tiene sustento en dos cosas. La importación desde Colombia de 70.000 toneladas métricas, las 8.000 nuevas hectáreas que se sembraron durante el gobierno de Rafael Correa para producir biocombustibles y los bajos precios internacionales del endulzante.

“En 2017 empieza el problema, con el ingreso indiscriminado de azúcar de Colombia, equivalente a 1,4 millones de sacos, esto, traducido, significan diez mil hectáreas, ya que en Ecuador la producción promedio de caña por hectárea es de 70 toneladas, o dos quintales de azúcar”, señala Pérez.

Hace dos años en el mercado mundial la tonelada de azúcar se encontraba a 600 dólares y cayó a $ 320. Así, Colombia nos pudo “colocar al precio que le dio la gana”, porque tiene un excedente de 600 mil toneladas anuales para mandar al mercado mundial, que está deprimido. Y “si acá le puede sacar algo más prefieren mandarla acá a un precio más bajo que su valor interno”.

En el mercado mundial el quintal del azúcar blanco está a 17 dólares. En Colombia a 30 dólares y en Ecuador a 32. “Pero Colombia manda a nuestro país a 24 dólares. Nunca había pasado esto”.

Los productores señalan que las industrias no han cumplido los compromisos de pago firmados, salvo el caso de San Carlos, y también creen que el Gobierno debe dar una línea de crédito, ya que fue el Estado ecuatoriano el que provocó que se siembren nuevas hectáreas de caña y obligó a los ingenios a comprárselas.

La cadena arrastró a los ingenios a tener atrasos, dice Pérez. Por eso se planteó una línea de crédito con la Corporación Financiera Nacional o BanEcuador, “pero ninguna de las líneas tenía condiciones favorables. Cuando esto se presenta en otros países se activan líneas a costos más bajos y plazos más largos que hubieran permitido pagar a cañicultores. Acá eran tasas del 12 %”.