La nueva regla de turismo debe exigir dos idiomas

Voy a poner como ejemplo mis últimas vacaciones. Fue en República Dominicana; quedé impresionada de la buena atención y de la logística que hay allá. Un ejemplo de servicio es lo siguiente: antes de viajar me inquietó una noticia de la muerte de unos turistas y por ello llamé al hotel, me explicaron lo que pasó y me ofrecieron habitaciones de lujo con el mismo precio de las otras que habíamos separado. Hicieron todo para no perder la llegada de 8 turistas. Me dieron seguridad tal como me ofrecieron. En Ecuador se puede hacer lo mismo, dar un servicio de calidad y seguridad.