El plátano nuestro de cada día también está en peligro

No genera $ 3.000 millones anuales en exportaciones como el banano, pero es el medio de subsistencia de pequeños finqueros, restaurantes, mercados, cafeterías, agroindustrias. Y forma parte importante de la dieta de los ecuatorianos. Es el señor plátano, también amenazado por el fusarium raza 4 (R4T).

De enero a mayo de 2019 las ventas de 4,3 millones de cajas generaron 42 millones de dólares, y según Iván Machuca, representante del gremio, no han sido atendidos en esta crisis sanitaria por el Ministerio de Agricultura (MAG).

Según el INEC, existen unas 123.000 hectáreas sembradas a lo largo de 19 provincias del país, que se convierten en un vehículo de diseminación del fusarium raza 4, el cual, de acuerdo con medios de prensa, ya está en Colombia. El hongo ataca al banano, plátano, orito y abacá, es decir a las musáceas. Esta semana el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) espera eliminar 152 hectáreas de guineo con síntomas de fusarium.

“Por poner un ejemplo, para que el ciudadano sepa el impacto, solo el Café de Tere vendió en 2017 más de 7 millones de dólares”, dice Machuca, sin contar los cientos de kioscos, huecas, restaurantes especializados en bolones, tortillas, corviches, cazuelas, bollos, o las cevicherías que acompañan sus platos con chifles o patacones.

Lo que no se exporta se va a la industria; y lo que no va a la industria, queda para el consumo interno. Y en todos los escenarios es buen negocio. Machuca es frontal sobre la preocupación por este sector desde la parte oficial: “Me he dado cuenta de que si esperamos al gobierno, nos cae moko (otra enfermedad de las musáceas)”.

“Lastimosamente no se considera al plátano como fruta exportable y un negocio rentable para consumo interno; pero lo industrializado, como el chifle y snacks, según Comercio Exterior creció 40 %”.

En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se produjeron 651.000 toneladas de plátano en 2018 y de esas se exportaron 106.000. El consumo per cápita interno bordea los 30 kilos.

Pepita Giler, propietaria de un restaurante en el barrio Cuba, dice que a los ecuatorianos “nos puede faltar el pan, pero nunca un pedazo de verde. Lo vemos en el desayuno con un bolón, en el almuerzo con una cazuela y en la noche con un maduro asado con queso”.

En el mercado Caraguay, los expendedores dan entre seis y diez plátanos por un dólar. El comerciante César Coraizaca, con más de 19 años en el negocio, pide $ 7 por un racimo de dominico grande y $ 5 por una de plátano maduro, mientras que por la caja con 75 a 80 plátanos pide $ 12.

Fusarium

Colombia tumba bananeras

El Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), que aún no confirma oficialmente la presencia de fusarium raza 4 o marchitez, manifestó que a la fecha se han erradicado 75 hectáreas de banano.

“La meta es terminar la semana con 152 hectáreas erradicadas donde se han presentado síntomas compatibles con el fusarium. Esta medida se ha implementado de acuerdo con los protocolos internacionales”. Tal como publicó ayer Diario EXPRESO, en Colombia se da por sentada la presencia del R4T.

Reacciones

Panamá

Mayor control de ingresos

Panamá prohíbe ingresar cualquier material proveniente de plátano y banano, en busca de prevenir el temible hongo fusarium oxisporum, el cual afectaría en gran medida la producción del sector bananero.

Guatemala

Revisión en aeropuerto

Como acciones preventivas, el Ministerio de Agricultura de Guatemala (MAGA) realiza inspecciones no intrusivas de pasajeros en el aeropuerto La Aurora y el decomiso de alimentos, incluidos bananos, dijo la Oirsa.

Colombia

Drones buscan el fusarium

A través de drones, el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) vigila los cultivos de plátano y banano, “para tener una visión más amplia de las plantaciones y poder identificar posibles plantas afectadas”, señaló la entidad.

Ecuador

Reunión por investigación

Los gremios bananeros se reunieron ayer, junto a funcionarios del Ministerio de Agricultura, con los representantes del CIBE (Centro de Investigación y Biotecnología) de la Espol. En el país no hay investigación sobre plantas resistentes.