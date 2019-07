Unidad canina contra el R4T

Ya como un problema de Estado, el fusarium raza 4 cubense (R4T) que provoca daños en las plantas de musáceas: banano, orito, plátano, abacá, hizo que Agrocalidad (Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario) tuviera su primera reunión con la Dirección de Gestión de Riesgos. Y que se active la alarma.

Se establecieron las responsabilidades de cada institución, sin perjuicio que se generen nuevos compromisos y actores. Agrocalidad distribuyó personal en los aeropuertos y fronteras terrestres y espera un decreto para que sea obligatoria la bioseguridad en las fincas.

En tanto, el ministro de Finanzas, la Secretaría General de la Administración y la Vicepresidencia aprobaron un plan de acción y su presupuesto, “plenamente conscientes de la gravedad de la situación”. La información a la que accedió Diario EXPRESO, indica que se busca también a un “muy buen ejecutivo de perfil técnico” que lidere esta iniciativa.

Se ha visto incluso la oportunidad para revisar el proyecto de Ley del Banano e introducir los cambios que se sean necesarios por esta amenaza (hongo fusarium), así como a los actuales reglamentos e instructivos. También se tratará la regularización de lo ya sembrado.

Juan José Pons, quien lidera el equipo formado por la AEBE (Asociación de Exportadores de Banano), Acorbanec (Asociación de Comercialización y Exportación de Banano), Cámara de Agricultura de la Primera Zona y Agroban, comunicó que esta semana llega el “Comando Raza 4” de la Oirsa (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria). Se trata de unidades caninas especializadas en la detección de plagas. Además, “está casi lista la agenda técnica de entrenamiento cuarentenario en Australia para personal del sector público y privado”.

Aunque todavía no hay una voz oficial en Colombia que confirme o niegue el supuesto brote en La Guajira, Juan Robalino, quien estudia la posibilidad de crear una variedad de banano resistente al fusarium raza 4 cubense, señala que no ha escuchado nada nuevo desde ese país. “La verdad es un tema muy delicado admitirlo. Pero negarlo sería algo muy sencillo hacerlo. En Israel, la raza 4 estuvo hace años y ellos no dijeron nada”.

Pons considera que cada productor debe activar su cerco de bioseguridad y que el costo va a depender del tamaño, lugar y otros aspectos de la finca.

Gustavo Marún, productor de Los Ríos, resalta que en muchos casos es complicado controlar los ingresos de personas o animales, ya que hay caminos cercanos por donde pasan las personas a los caseríos.

Por otro lado, hay haciendas que están al pie de las vías de transporte masivo, por tanto, es complicado el control.

La cifra

2.000 dólares

Es lo que en promedio cuesta un cerco de bioseguridad en las haciendas.

Detalles

El apoyo

Desde hoy inicia la llegada del comando latinoamericano de raza 4 conformado por miembros de Oirsa. Con su ayuda se implementa el plan e identifican acciones complementarias. La delegación de Oirsa llega con expertos en bioseguridad e identificación de orgánicos en los filtros de rayos X y una brigada canina.

La finca

Según Miguel Dita, experto de la brasileña Embrapa, que todos los años da charlas en el Foro Bananero de Ecuador, señala que la finca de la Guajira, donde se tomaron las muestras sospechosas de R4T, se llama Tecbaco, Técnicas Baltime de Colombia, de la multinacional Dole.

Juan Robalino

Científico / Estudios en Austria

“Hay que investigar ahora”

1.- ¿Se puede saber de forma instantánea si se tiene el fusarium R4T?

En Filipinas, cuando empezaron a salir los avistamientos, el fusarium ya estaba disperso en varios lados. En otros países como India la raza 4 fue detectada hace años, y reporte oficial fue años después. De Colombia no he escuchado nada nuevo. Es muy delicado admitirlo.

2.- ¿Tiene usted aislados los genes resistentes?

He tratado de mudar la compañía y hacer trabajos en el país con las cepas de aquí. Me ha sido muy difícil conseguir invesionistas privados. Le propuse a la Espol hacer una colaboración, pero me ha dicho que eso no era posible porque ellos no trabajaban con el sector privado.

3.- ¿Sí tiene los genes?

Tengo varios, el problema es que den los resultados que uno busca. El momento de la verdad es cuando siembras las plantas en suelo o cercado y analizas el desempeño de las plantas por varios años. Eso es lo único que valida el trabajo.