Distribuidores de combustibles plantean quitar subsidios paulatinamente

Una reducción gradual de los subsidios a los combustibles es la propuesta de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camdeppe). Carlos Salazar, presidente de la Camdeppe, dijo que el planteamiento de su sector es incrementar los costos de los combustibles $ 0,05 cada mes hasta liberalizar su precio al valor del mercado internacional en unos dos años.

El pasado lunes 14 de octubre de 2019 quedó sin efecto el Decreto 883, que establecía la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y el diésel tras masivas protestas del movimiento indígena y otros sectores sociales.

“Nosotros habíamos propuesto que el incremento de los combustibles, que tenía que darse desde hace algún tiempo, tenía que hacerse de forma gradual. Habíamos propuesto que puede ser $ 0,05 en el diésel, por ejemplo, y al cabo de dos años tener $ 1,20 de actualización de venta al público “, dijo Salazar, en el marco de la asamblea nacional de la Camdeppe, que celebró este 18 de octubre de 2019 en Quito.

El Gobierno busca elaborar, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), un nuevo decreto sobre los subsidios, pero en esta ocasión se buscará focalizar el beneficio.

Desde el Gobierno ha trascendido que una posibilidad podría ser eliminar la subvención en la gasolina extra y mantenerla en el diésel. No obstante, todavía no hay nada claro y todavía el nuevo decreto no tiene una fecha fija de presentación.

Salazar sostuvo que esperan reunirse con el Gobierno en los próximos días para plantear la propuesta. “Tiene que darse esto. Son más de 17 años que no se mueven los precios de los combustibles, de la gasolina extra, ecopaís y diésel en Ecuador”, añadió.

El titular de la Camdeppe dijo que la iniciativa puede funcionar, siempre y cuando no haya un suceso extraordinario en el mercado mundial de petróleo.

Sobre el uso de tecnología para focalizar los subsidios, Salazar aseguró que puede ser una vía. Por ejemplo, devolución de dinero a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) por medio de la presentación de facturas.