Jose Luis González: “Los proyectos, los cambios que no dejan morir a una empresa”

La concepción de proyectos ha existido desde siempre, pero las primeras reglas para dirigirlos y ejecutarlos nacieron en EE. UU. a finales de los 60, tras la creación del Project Management Institute (PMI), la comunidad más grande de profesionales en dominar esta ciencia. En Ecuador, José Luis González, es uno de sus máximos representantes, luego de que el PMI, abriera hace un año, su capítulo Guayas.

- ¿Qué tan importantes son los proyectos? ¿Cómo se justifican en nuestra vida diaria?

- El proyecto arranca desde que nace la humanidad. Escoger una carrera, un colegio o una universidad, comprarse un carro, todo es un proyecto. Es lo que te permite, con recursos limitados y en un tiempo específico, determinar qué debo hacer para conseguir el éxito. El tema es que aún no existe una cultura de dirección de proyectos y por ello nace el PMI, con el objetivo de agrupar las buenas prácticas y ayudar a que los profesionales las conozcan.

- ¿Qué se consigue con esto?

- Lo que hacen las buenas prácticas es maximizar la posibilidad de éxito del proyecto. A una empresa le permite reducir pérdidas, ser más eficiente. Todo proyecto genera un cambio. Una empresa que no cambia (en su forma de trabajar, en sus procesos, productos, en la motivación de su personal), muere. El proyecto es la herramienta que nos ayuda a generar esos cambios.

- ¿Su buena ejecución se mide en resultados?

- El PMI lo ha medido a nivel mundial. El 78 % de las empresas que tienen un alto nivel de madurez en dirección de proyectos, tienen éxito. Aquellas empresas, con un bajo nivel, apenas un 36 %, lo obtienen. Eso nos demuestra que el tener mayores herramientas en dirección de proyectos se nos permite tener mayor probabilidad de éxito.

- Hablemos de las claves. ¿Qué es lo que permitiría que lo que yo trazo en papel se ejecute con éxito?

- Hay 6 claves para tener proyectos exitosos: el primero es que tengas objetivos claros; si no los tienes no vas a tener éxito; segundo, tener planificación, muchas veces tenemos proyectos que simplemente los ejecutamos al azar, pero no, la planificación al detalle es necesaria; hay que tener indicadores, se deben medir los avances, controlar las operaciones para ir tomando decisiones adecuadas. El cuarto, es controlar los cambios; el quinto es potenciar al personal, los proyectos no son un manejo de documentación, un proyecto se ejecuta con personal motivado, preparado; y sexto, enfocarse a un marco conceptual o una metodología. No podemos hacer las cosas empíricas.

- Y ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver resultados?

- No son mágicos. Cuando hablamos de cambio de cultura, cuando vas a aplicar un ISO, a adaptar mecanismos que no tiene la compañía, cuando vas a cambiar un proceso actual por algo diferente, en términos generales, te vas a demorar el mismo tiempo en que tomó crear esa cultura. Ahora me dirán que no pueden esperar mucho tiempo para ver el resultado, por eso lo importante de esto es que hay que ser constantes y monitorear procesos para ver cambios lo más rápido.

- En el país, ¿cómo se avanza en este tema?

- La mayoría de empresas ecuatorianas son familiares, son muy departamentales, donde el proyecto se lo damos al hijo, se lo damos al jefe de departamento o la persona disponible. Harán lo mejor que puedan, pero no siempre estarán preparados. Ecuador tiene un retraso de 20 años en dirección de proyectos, comparado a Colombia o Perú. En Colombia, todo aquel personal que dirija un proyecto, debe tener una certificación. Eso acá, no sucede.

Frase:

¿Por dónde empezar? Comienza desde las bases y con el apoyo de la alta gerencia.