“Si no tenemos un programa, yo no recomiendo ir al FMI”

- Generalmente, antes de conceder financiamiento, ¿qué tipo de condiciones suele imponer el FMI sobre economías como la de Ecuador, que demuestran un claro desequilibrio?

- Generalmente, ellos siempre hablan de la necesidad de reducir el gasto, de reducir o de eliminar los subsidios y de aumentar los impuestos. De lo que se sabe, extraoficialmente, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está queriendo plantear un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 15 %. También se dice que al mismo tiempo se eliminaría el 5 % Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), como una suerte de negociación. Y sí, esos son los temas que, yo creo ahora mismo, estarían en mente de los directores del FMI, en el evento de que el Ecuador pida oficialmente un apoyo.

- De darse, ¿cómo observa usted esta última condición?

- En el Foro de Economía de Finanzas, al que pertenezco, estamos completamente opuestos, porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro. No es cuestión de decir: ‘Te subo el IVA, pero te compenso bajando el ISD’, porque son dos impuestos completamente distintos. El IVA afectaría a toda la población ecuatoriana; en cambio, el ISD solo afectaría a aquellos que tienen que hacer transacciones con el exterior, que de ninguna manera constituye la mayoría del pueblo.

- ¿Y por qué el FMI insistiría en un alza de impuestos...? ¿Habría otras alternativas?

- Algunos economistas dicen, y yo lo comparto, que el FMI significa: “Lo fiscal es lo más importante”. Esa es la política de este organismo, siempre busca que las finanzas de un país estén saneadas, es su principal preocupación. Habemos otros economistas que consideramos que eso es importante, pero que también es importante cómo se lleva el crecimiento económico. Si se aumenta el IVA, en un contexto de desempleo, de iliquidez, en el que las empresas experimentan serias dificultades de ventas como ahora, sería como pegarle un tiro de gracia a la economía ecuatoriana.

- Ante esta posibilidad, ¿qué contrapropuesta debería tener Ecuador?

- No se puede hablar de medidas aisladas. Lo que debe tener el Gobierno es un programa económico (que convenza). Que incluya todas las variables. Si no se tiene un programa global, coherente, armónico, bien estructurado, yo no recomendaría ir al FMI, de lo contrario seremos simplemente presa de lo que este organismo nos diga qué debemos hacer.

- Y a su criterio, ¿este programa qué debería incluir para ser integral?

- Una de esas cosas es reducir el gasto, pero a través de una presupuestación base cero y no como se lo está haciendo ahora; seguir eliminando subsidios, pero al mismo tiempo ir combatiendo la corrupción. De nada sirven estos cambios, si la plata se sigue esfumando. De qué sirve que el Gobierno recaude $ 1.500 millones y más en impuestos, si eso se va en más burocracia o en obras que no representan ningún beneficio para el país. El tema del combate a la corrupción debe formar parte del enfoque global que debemos tener.

- Sin embargo, el FMI ya ha dado su venia a ciertos que cambios... Eso es bueno.

- Pueden haber comentarios generales, pero no hay acuerdo. Hace mucho tiempo se viene hablando de un acuerdo con el FMI y no tenemos absolutamente ningún resultado al respecto, para ello, insisto, se requiere de un programa económico que, aparentemente, no se lo tiene. Yo siempre recomendé que una misión del país visite Argentina para que se empape de su gestión. E insisto en eso. El acuerdo con Argentina, que derivó en un préstamo de $ 58.000 millones, requirió de mucho trabajo y Ecuador se puede beneficiar de un trabajo que ya está hecho.