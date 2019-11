Emprendimiento: Los pasos para que un joven consiga crédito para crear un negocio

Diario EXPRESO ha publicado varios artículos sobre los Ninis (jóvenes que no estudian, ni trabajan), entonces es importante que este grupo esté al tanto de las oportunidades que hay; una de ellas es crear su propio negocio. Elías Tenorio, secretario Técnico de Juventudes, da tips de cómo hacerlo

- ¿Cuál es el trabajo que están haciendo, porque existen una cifra alta de jóvenes que no estudian la universidad, ni trabaja y no porque no quieren; sino porque no hay suficientes cupos en las universidades ni hay plazas de trabajo?

- El programa que tenemos se llama Impulsa Joven, se enfoca en desarrollar ideas de negocios para personas de las edades entre 18 a 29 años y 11 meses. Se los acompaña con entidades del Gobierno, privadas y de la academia y a la vez se vuelve en el requisito para poder obtener el financiamiento. Los créditos se dan a través de BanEcuador. En caso de que el joven no tenga una garantía es acompañado a través del Fondo Nacional de Garantía de la Corporación Financiera Nacional.

- ¿Cuánto tiempo tiene este programa?

- Tiene un año y cinco meses.

- ¿Cuál es el resultado del programa?

- Se ha llegado a las 1.000 ideas de negocios financiadas y en marcha y se han invertido 5,9 millones de dólares. Los beneficiados son unos 5.000 jóvenes.

- ¿Cuál persona puede acceder a este financiamiento para un emprendimiento?

- Lo primero es estar entre los 18 y 29 años con 11 meses y se debe ingresar a la página de la Web de la Secretaría Técnica de Juventudes. La persona recibe un correo donde se explica los pasos a seguir. Lo primero es hacer un curso de marketing digital y de inducción al emprendimiento.

Además recibe la asesoría especializada, porque si el negocio es del agro el ministerio de Agricultura lo va a asesorar; de turismo, ministerio de Turismo, etc. Después de elaborar el proyecto del negocio con la ayuda del ministerio que corresponde, la persona es calificada para recibir el financiamiento hasta 20.000 dólares con garantía y hasta 10.000 dólares si no se tiene una garantía. La tasa es de 11 % para negocio productivo y de 15 %, para servicios.

- ¿Qué tipo de negocio han abierto?

- Elaboración de galleta de quinua, de amaranto; chocolate; trabajo con drones; restaurantes; etc. Lo importante es que el joven tiene una oportunidad para emprender con Impulso Joven.