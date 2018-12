Proforma con ajustes parciales

El Ministerio de Economía y Finanzas escuchó las 17 observaciones que realizó la Asamblea. El precio del petróleo pasó de 58,29 a 50,05.

Al finalizar el día, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió la proforma 2019 corregida a la Asamblea. El documento acogió las 17 observaciones que el Legislativo realizó durante su debate, el pasado 29 de noviembre.

Las correcciones obligó al MEF a recortar la cifra inicial de la proforma. El monto, sin contar la importación de derivados, pasó de 31.318 a 31.301 millones de dólares. Es decir, un ajuste de 17 millones de dólares.

Entre los cambios más importantes están la reducción del precio del barril de petróleo. Pasó de 58,29 a 50,05 dólares. Las autoridades señalaron que el cambio obedece al nuevo escenario en los mercados internacionales de petróleo. Ayer, el precio del WTI, referencial para el crudo ecuatoriano se ubicó en 51,17 dólares.

Para no profundizar las necesidades de deuda en 2019, el Gobierno “profundizará” el análisis de la optimización de subsidios a los combustibles para el próximo año. Con esta medida se prevé un ahorro de 613 millones de dólares. No obstante, no se menciona a qué combustibles se retirará la subvención.

Otro de los puntos que decidió revisar el MEF es salarios. Se prevé un ajuste de 135 millones de dólares adicionales que sumados a los 70 millones iniciales significarán un ahorro de 205 millones de dólares.

En cuanto a otras observaciones, el Ejecutivo señala que se ratifica en el cumplimiento de la norma constitucional de aumentar el 0,5% del PIB para Educación y Salud. Asimismo, asegura que se procede a realizar la reasignación de recursos en favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas manteniendo los valores globales del presupuesto 2018.

Esta decisión también se enmarca en el acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional con los rectores de los centros de educación superior, quienes se comprometieron a ejecutar acciones de eficiencia del gasto.

Sobre la definición de 1.000 millones de dólares de concesiones como ingresos permanentes, Finanzas explica que su consideración está acorde con los manuales internacionales de clasificación de ingresos corrientes, ya que se basan en contratos de un período mayor a 10 años, en donde el Estado no pierde la propiedad de los bienes.

En la proforma se ratifica la asignación de 350 millones de dólares para las compensaciones jubilares y el plan de pagos se lo irá ejecutando en coordinación con el Ministerio de Trabajo, y el mismo será remitido de manera periódica a la Asamblea Nacional.

También se ha reportado que está en marcha un plan de reuniones entre el MEF y el IESS para validar y depurar la información con la que cuenta la seguridad social sobre el aporte del 40 % a las pensiones jubilares.

Para saber

Participaciones

Un total de 31 asambleístas participaron de un intenso debate, durante la sesión 557 del Pleno de la Asamblea Nacional, que discutió la proforma 2019, el pasado 20 de noviembre.

Duración

La jornada tuvo inicio a las 11:20 y terminó cerca de las 19:00. El primero en intervenir fue Richard Martínez, ministro de Finanzas.

Bloques

Los bloques de CREO, Madera de Guerrero, Revolución Ciudadana (RC) y Suma votaron a favor de devolver la proforma al Ejecutivo con las 17 observaciones.

Observaciones

Universidades

El Ejecutivo realizará la reasignación de recursos por concepto de gratuidad y otros a las Instituciones de Educación Superior (IES) para que cuenten con los mismos recursos de 2018.

Pagos al IESS

Durante el primer semestre de 2019 se establecerá un mecanismo para la determinación del monto anual correspondiente a la transferencia del 40 % del rubro de pensiones al IESS.

Petróleo

Finanzas debe contar con un plan de contingencia en caso de que el precio del barril del petróleo no alcance lo establecido en la proforma, donde además se revisen los montos para subsidios.