Petroecuador adjudicó la importación de 2,7 millones de barriles de diésel a Trafigura

Petroecuador adjudicó a la empresa Trafigura la importación 2’750.000 barriles + 4% de diésel premium, informó este lunes 13 de mayo de 2019 la estatal petrolera, a través de un comunicado. Las propuestas fueron recibidas y evaluadas el pasado jueves 9 de mayo de 2019.

Esta importación suplirá la demanda del país aproximadamente hasta septiembre de 2019. Así, el volumen ofertado de este derivado llegará en 11 cargamentos de 250.000 barriles + 4% cada uno; el primero arribará entre el 27 y el 29 de mayo de 2019.

La empresa ganadora ofertó un Diferencial de + 4,98 USD/BL (más cuatro dólares de los Estados Unidos de América con noventa y ocho centavos por barril). De las 41 empresas invitadas al concurso internacional, se recibieron cinco excusas y seis ofertas válidas de las empresas: B.B. Energy (Asia) Pte. Ltd., Glencore Ltd., Gunvor S.A., PMI Trading Designated Activity Company (DAC), Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc.

La comisión de apertura de ofertas de esta licitación estuvo presidida por el gerente de Comercio Internacional, representantes de las áreas Comercial, Jurídica y de la Jefatura de Prevención y Lavado de Activos de la Empresa. Además, el representante de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y de las empresas oferentes.