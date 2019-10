El comercio fue el más afectado con las protestas

La calma ha llegado a las calles, pero hoy varios sectores enfrentan los estragos y las consecuencias económicas que dejaron los 11 días de manifestaciones. Carreteras cerradas que interrumpieron el libre transporte de mercaderías, el asalto a locales comerciales y negocios y, por ende, una menor producción dentro de fábricas le habría generado al país al menos $ 1.638 millones en pérdidas.

Así lo señala el 14 de octubre de 2019, un estudio de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) que, basado en cifras de facturación del Servicio de Rentas Internas (SRI), hace un cálculo de los cuantiosos perjuicios económicos, poniendo al comercio como el sector más afectado con $ 773 millones.

En la lista le sigue la industria manufacturera, con $ 254 millones y las actividades profesionales, cuya paralización se calcula en $ 83,5 millones. Si se observa el otro extremo del listado, el de los menos afectados, aparecen actividades como la inmobiliaria y de servicios.

No obstante, se teme que las cifras en rojo podrían ser mayores conforme las empresas vayan reportando, en detalle, los daños en sus operaciones. Ese es el caso de las empresas en Cuenca donde, solo ahí, ya se habla de $ 80 millones en pérdidas.

La Cámara de Industrias Producción y Empleo de Cuenca (CIPEM) reportó que sus industrias más afectadas fueron la de cerámica, línea blanca, tecnología, muebles, papel y cartón.

“Se ha perdido mucho en dinero y en estabilidad en la región. Las pérdidas sumarán más pues aún no se sabe cuántos mercados no han podido ser abastecidos por los días en que no hubo producción”, explicó Roberto Maldonado, Presidente Ejecutivo de CIPEM.