Las nuevas inversiones penden de ventanilla única

Los empresarios de Estados Unidos están animados para invertir en Ecuador, pero piden que se solucione la tramitología que hay en el país. Tienen la sensación de que para solucionar un problema, hay que tratar con 20 personas.

Puesto que este es el principal freno, Ecuador presentó el proyecto de implementar una ventanilla única de inversión. El plan fue apreciado por los inversores norteamericanos, sobre todo porque el Gobierno ecuatoriano aspira implementarlo en el nuevo año.

María Antonieta Reyes de Luca, directora de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Guayaquil, relató a Diario EXPRESO lo que los empresarios de EE. UU. manifestaron en la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones (Trade and Investment Council - TIC) que se realizó en Washington días atrás entre empresarios y autoridades de los dos países.

Entonces el principal requerimiento de los empresarios norteamericanos es que exista un solo espacio para hacer los trámites virtualmente.

Reyes destacó que es fundamental integrar los pagos; si no se hace, se dañaría el proceso. Con la ventanilla única de inversión se busca tener la parte virtual, pero también la física para que una sola persona pueda generar un contacto con las otras entidades gubernamentales para solucionar un problema o dar paso a un trámite. Por ejemplo, agilizar los permisos ambientales que ahora llevan mucho tiempo.

También piden transparencia, más control al contrabando y a la ‘piratería’.

En el tema del contrabando se refirieron a las fronteras que son utilizadas para pasar la mercancía, sin pagar los impuestos. Ello provoca una competencia desleal frente a la empresa que cumple con el etiquetado y paga todos los impuestos.

Otro punto que se topó es que esperan el reglamento de inversiones, consideran que ello les va a dar más seguridad, “al poner el cable a tierra todo lo que dice la Ley de Fomento, se sabe que el documento está en la oficina del presidente y se espera que pronto lo hagan público. Porque el inversor lo que busca es seguridad y estabilidad jurídica”, explicó Reyes.

Es fundamental entender que al empresario de EE. UU. le gusta actuar tal como está en el libro o en la ley. “Son muy organizados en ese sentido, son muy respetuosos del debido proceso. Para ellos las leyes deben ser transparentes y evitar la discrecionalidad. No aceptan que un juez diga cómo se aplica una norma según su entender, la ley debe estar clara y precisa”.

Reyes destacó que hay mucho interés en invertir en minería, manufactura y turismo. Pero, también se requiere que la información no se la dé a cuentagotas. “Al empresario de EE. UU. le gusta que le informen todo y con transparencia. No es que después de unos días se le diga y me olvidé decirle que debe cumplir con estos otros requisitos”.

Al mejorar todo esto el país tendrá varios beneficios: más inversiones, mejorará su puntuación en el ranking de Hacer Negocios y dará paso a un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Además de ello va a dar competitividad que es fundamental para poder aprovechar a lo máximo un acuerdo comercial, el cual es solo una herramienta y como tal hay que saber utilizarlo.

En reunión, uno de los empresarios habló muy bien del brócoli ecuatoriano, de su buena calidad. Pero, compran a otros países que no debe pagar aranceles y hace que el producto sea más económico.

Otro trabajo que se debe hacer casa adentro es potenciar los servicios y se debe mapear para saber lo que hay.

Para Amcham las conversaciones con los empresarios de Estados Unidos y considera que la ventanilla única de inversión será el caballo de guerra que va a fortalecer los capitales que ya están en el país y va atraer a más.

Ahora se espera que todas las entidades gubernamentales queden alineadas en la ventanilla única de inversión.

Las obras

El ecosistema que atrae capitales

El trabajo de los alcaldes, de los prefectos, también son fundamentales, por ejemplo en que existan buenas carreteras. Hay un proyecto de una empresaria para el área de Chanduy, para invertir en un resort. La primera pregunta que se está haciendo es cuál es el ecosistema con el que cuentan. Es decir, saber si la zona cuenta con agua potable, tener acceso, energía eléctrica y contar con personas capacitadas. Porque si no hay esto la inversión costará más en construir lo necesario, para que no falten los servicio básicos, revela Amcham de Guayaquil.

“Este proyecto, de cristalizarse, va a beneficiar al turismo y a que el país obtenga más divisas por la vía de los viajeros”.

‘Piratería’

Falta cultura de propiedad intelectual

“Se invierte muchos dólares en la creación de una marca y es lógico que el empresario de EE. UU. pida proteger los derechos intelectuales”.

Hay una mesa de propiedad intelectual que deberá atender esta temática. Pero en el país es necesario desarrollar la cultura de respetar las creaciones y las marcas. Es fundamental frenar las imitaciones y para ello se debe entender la inversión que hizo esa empresa y las plazas de trabajo que dependen de ella.

Dentro de ello se debe estimular la formalidad, que también incluye respetar las patentes, no solo pagar impuestos. “En este tema se debe empezar a trabajar ahora, que debe incluir capacitar al sector judicial”.