La nueva reforma económica apuesta por repatriar capitales

La nueva norma aclara que no es una remisión tributaria. Es decir, no se trata del perdón de multas o intereses por deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), que fue una de las críticas del movimiento indígena y otros sectores durante las protestas de días pasados. “Por el lado de flujos de capitales estamos previendo incentivos para que puedan ingresar más recursos frescos al país”, sostuvo el ministro de Finanzas, Richard Martínez .

“Hay ecuatorianos que tienen fondos en el exterior, activos o bienes en el exterior que, por alguna razón no los declararon, por opacidad, por evasión fiscal, por no querer pagar impuestos”, señaló Napoleón Santamaría , analista tributario.

En términos generales, la medida busca abaratar, por una ocasión, la tributación de capitales del exterior u otros activos que no hayan sido declarados como patrimonios por sus propietarios y, por lo tanto, no hayan pagado impuestos.

La propuesta del Gobierno aplicaría a residentes fiscales del Ecuador, que al 31 de diciembre de 2018 hayan mantenido en el Ecuador ingresos gravados con el Impuesto a la Renta o realizado operaciones o transacciones monetarias sujetas al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) no declaradas. También aplicaría a otros activos que no hayan sido presentados en declaraciones patrimoniales.

De aprobarse, la norma crea una puerta que se abre a inicios del próximo año y culmina en diciembre de 2020. El monto a pagar será de entre 1 % y 4 %, dependiendo de la temporalidad en la que decidan acogerse a la propuesta gubernamental (ver gráfico).

¿Cuánto se prevé recaudar con la medida? Todavía el Gobierno no ha detallado cómo recaudarán los $ 700 millones esperados. No obstante, expertos aseguran que la medida, aplicada en este momento, no podría tener el efecto esperado.

Para Santamaría, analista tributario, la repatriación de capitales es la medida con más potencial para recaudar del proyecto de ley. “La cifra más baja que hemos estimado es 30.000 millones (...) Si la mitad de esos 30.000 millones se suman y pagan el promedio del 6 % ahí tenemos cerca de $ 650 millones”, dijo el especialista.

Sin embargo, por los momentos de inestabilidad que atraviesa el país tras las protestas del movimiento indígena por las medidas económicas, la propuesta puede sonar poco atractiva. “Hoy día es el peor momento de relaciones políticas, sociales y económicas como para que esos capitales decidan regresarse al país”, aseguró Santamaría.

Con ese criterio coincide Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). “Creo que por el momento que vive el país va a ser muy difícil que recauden”.