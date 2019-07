La obra ‘verde’ se estimula con normas

Desde el Municipio de Guayaquil y del Gobierno se han emitido regulaciones para estimular las construcciones que son más amigables con el medio ambiente.

Hay constructoras interesadas en sacar certificaciones de que sus proyectos son verdes, porque ello a su vez atiende a un nicho de mercado muy importante, por ejemplo, a los exportadores. Ellos al contar que sus oficinas o locales están en una edificación más amigable con la ecología le abre más el mercado, un ejemplo de ello es Europa. El consumidor prefiere los productos orgánicos, pero también que la empresa contamine menos.

La arquitecta Lili Carbonell dijo a Diario EXPRESO que en la ordenanza del Municipio de Guayaquil se da mucha importancia a las cubiertas verdes, que sirven como una especie de aislación térmica natural. Eso ayuda a bajar las temperaturas en el interior de la edificación. También se devuelve algo del suelo permeable que ha sido ocupado por la edificación.

Al lograr una temperatura confortable en el interior se evita en algunas horas del día la utilización del acondicionador de aire, lo que da al inquilino o dueño del departamento, oficina o local un ahorro importante en la planilla de energía eléctrica.

Para los arquitectos se requiere que las normas se unifiquen. Carbonell indicó que Municipios del país deben articular con la norma de eficiencia energética del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), que ya está vigente desde este año.

De acuerdo a la región se han establecido las especificaciones técnicas, que tienen que cumplir, la envolvente se refiere a la ‘piel’ de la edificación, es decir, muros, superficie vidriada, cubiertas, etc.

Un estudio del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) indicó que las edificaciones a nivel mundial y especialmente en los países de más altos ingresos por habitantes son responsables de un 30 % de los consumos energéticos y de las emisiones de gases. En Ecuador es más bajo, pero esto está cambiando rápidamente.

La ordenanza del Municipio de Guayaquil crea un régimen especial e incentivos para las construcciones que se acojan al concepto de edificación sostenible, tanto en proyectos nuevos, así como en aumentos o remodelaciones.

Uno de los estímulos para los constructores es que en el centro de la urbe se incrementa el porcentaje de los indicadores de edificabilidad y uso del suelo. También hay estímulos económicos, pero lo que más debe pesar son los beneficios para el medio ambiente y que aumentan los clientes que buscan edificaciones verdes en el país y en el mundo.

Financiamiento

CFN ha prestado $ 45 millones

“Se trabaja para a futuro dar más estímulos por proyectos verdes. Pero esto no es solo para el sector de la construcción, sino también para la industria y otros sectores”, dijo a Diario EXPRESO Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

En cuanto al crédito para el sector de la construcción indicó que desde junio de 2017 hasta julio de 2019 se han desembolsado más de $ 90 millones, 193 operaciones en todo el país, y de ese monto unos 45 millones de dólares son para planes con impacto positivo para el medio ambiente.

En los requisitos para recibir el crédito no hay una diferencia con los proyectos que no son verdes. Pero se está midiendo el impacto al medio ambiente, para poder conseguir ciertos recursos para proyectos verdes. “Entonces, quizá se daría una tasa más baja al financiamiento. Pero no quiero adelantarme porque esto está en planes”.

Estrategias

Ventanas

Se deben usar ventanas que maximicen el flujo de aire, para climas calurosos.

Ventilar

Permitir la ventilación cruzada.

Fachada

Orientar la fachada de mayor longitud del edificio en la dirección del viento predominante. Dichas edificaciones se caracterizan por ser delgadas y con distribución de planta abierta.

Municipio

Beneficio en Guayaquil

En Guayaquil uno de los beneficios que da el Municipio es que se disminuirá un 50 % de los valores que les corresponda cancelar como sujetos pasivos, de los tributos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Gestión de Suelo, por un plazo de duración de 10 años improrrogables, a las personas naturales o jurídicas que se acojan a la ordenanza.

Banca pública

CFN

La Corporación Financiera Nacional tiene tres productos: CFN Construye Casas Para Todos, aquí la tasa es de 6 % anual, es reajustable. En CFN Construye ya, la tasa es de 7 %. Y CFN Construye tiene una tasa de 7,5 %. Para otro tipo de proyectos la tasa es de 8,95 %. En todos los casos el plazo para pagar es de cinco años, con una gracia parcial de dos años, dependiendo del proyecto, en ese tiempo pagan solo intereses.