Telefónica Movistar analiza vender sus operaciones en Ecuador, según un diario español

La operadora española Telefónica (Movistar) estaría estudiando vender sus operaciones en Ecuador, de acuerdo a una publicación de El Economista.

El medio especializado asegura que la multinacional todavía no ha abierto un proceso para buscar interesados y que la venta podría aportar a la compañía entre 600 y 800 millones de euros.

EXPRESO buscó una versión de la filial ecuatoriana y la firma comunicó que “no comenta rumores del mercado”.

¿Cuál es el motivo de la venta? Según El Economista, el operador está estudiando las condiciones del mercado en los próximos meses, con el objetivo final de impulsar la reducción de la deuda que tiene la multinacional.

La deuda neta financiera, de finales del primer semestre de 2019, era de 40.230 millones de euros. El monto se ha reducido de 844 millones respecto a diciembre del año pasado.

La reducción de la deuda de Telefónica se debe a la venta de sus subsidiarias centroamericanas de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, todas ellas en manos de Millicom, a cambio de 1.450 millones de euros. Asimismo, la firma española también ha formalizado la venta de Guatemala, que ya es propiedad de Claro por 293 millones de euros.

Este Diario consultó sobre las intenciones de Telefónica al presidente de una organización regional de telecomunicaciones, que prefirió no ser citado. Según el funcionario, la firma ha expresado sus intenciones de vender operaciones en América del Sur, de manera informal, no obstante no había señalado puntualmente el caso de Ecuador.

Para el experto, una potencial venta de Telefónica en Ecuador sería complejo debido a que la economía regional no pasa un buen momento y además hay alarmas de una potencial recesión a escala global.

Sin embargo, El Economista asegura que los potenciales interesados de las operaciones de Movistar en Ecuador podrían ser compañías como Millicom (Tigo) y Entel Chile. Las dos no cuentan con operaciones en el país.