El modelo chileno entra en el debate de fondo de pensiones

Desde Chile, analistas económicos ven con positivismo la propuesta ecuatoriana que empezaría a aplicarse a los nuevos contratos laborales, debido a que es un mecanismo que, bien manejado, eleva los niveles de seguridad y rentabilidad de los recursos. Eso pese a que, admiten, el modelo de pensiones en su país no pasa por su mejor momento. No por una mala administración de los fondos , aclaran, sino por diversos factores económicos. Miguel Ricaurte, un economista ecuatoriano que reside 10 años en el país del sur, menciona que la rentabilidad de estos fondos ha venido a la baja. Si bien en los años 80, se llegaban a ofrecer tasas de entre los 8 y 10 %, en los últimos años esas cifras han empezado a caer en torno al 6 % y 3 %. Eso, debido a la menor cotización que con los años vienen teniendo los títulos valores internacionales, como bonos norteamericanos, en los que se ha estado invirtiendo, como producto de la volatilidad de la economía internacional .

Martín Costabal, ministro de Hacienda durante la dictadura militar y defensor de la Administración de Fondo de Pensiones (AFP), menciona que a ello se deben sumar los factores internos de la economía chilena. Para él, uno de los problemas ha sido los bajos salarios de gran parte de la población y la consecuencia de direccionar menores aportes a esas cuentas. De ahí que Costabal cree que no se debe cambiar el sistema que ha demostrado ser eficiente por décadas; lo que debe hacerse, añade, es “dar mayor educación a las personas para que manejen mejor sus ahorros e inversiones”.

Una recomendación que tendría que empezar a aplicarse en Ecuador, en caso de que el Gobierno decida ejecutar la reforma, ya acordada en las primeras rondas de diálogo con trabajadores y empleadores.

Eliminar la jubilación patronal en Ecuador viene siendo una vieja aspiración del sector empresarial, que argumenta que este beneficio surgió en 1938 para cubrir la falta de seguridad social. Ahora que ya existe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), alegan, se la debería quitar. De suceder esto, la condición para que el nuevo fondo funcione es que este pase a ser manejado por empresas privadas. Así lo cree Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), quien considera que en una economía endeble, “no se puede confiar en lo que administra el Estado”. Además de la seguridad, dice, “la plata va a tener un mayor rendimiento (entre el 6 y 8 %) a que si estuviera en manos públicas”.

▶ Sector inmobiliario, con temor de un posible “nuevo impuesto”

Pero, ¿colocar recursos en estos fondos conllevan un riesgo? Kronfle sostiene que sí, como toda inversión. “Si ese fondo no está bien administrado, si se invierte en papeles que no sirven y que no tienen un rendimiento atractivo, claro que habrá un riesgo”, dice. La mayor exposición está en papeles de renta variable como las acciones (su rentabilidad no está garantizada, depende de la evolución de la empresa en la que se invierte y del comportamiento de los mercados financieros locales o internacionales). No obstante, en Ecuador, por su tamaño, las posibilidades de hallar estos títulos son menores. Los que más priman son los de renta fija, aquellos con los que la ganancia sí está garantizada.