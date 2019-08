En el mercado se interesa por la mochila que no afecte la salud

El tamaño de la mochila no debe superar el 15 % del peso del niño, según la Organización Mundial de la Salud, el accesorio acompaña al estudiante a lo largo de un año diariamente de tal manera que debe ser ideal, liviana y cómoda para que no exista ningún inconveniente de salud, indica The North Face®, una tienda online.

Destaca que es fundamental equilibrar el peso y evitar lesiones en la espalda, para ello existen maletas con un broche regulado que está ubicado a la altura del pecho para mantener recta la espalda y evitar lesiones. “Es necesario buscar las mochilas aprobadas por la Asociación Americana de Quiropráctica, para el bienestar del joven”.

Según los expertos las maletas con ruedas se las debe empujar hacia adelante, si se tira de ella puede afectar la articulación.

Antes el mercado no se preocupaba por estos detalles, ahora es una tendencia promocionar la mochila que cuida la salud de quien la utiliza.

En septiembre empiezan las clases en la Sierra de Ecuador y la tendencia en el mercado es tomar en cuenta la salud de los jóvenes, ya no solo se analizan los colores, los modelos y los precios.