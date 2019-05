Ecuador espera su adhesión a la Alianza del Pacífico en julio

Ayer, el Gobierno solicitó oficialmente a la Alianza del Pacífico que se admita a Ecuador como un socio más. La solicitud deberá ser revisada por el organismo el miércoles próximo. De obtenerse una respuesta a favor, el país podría ser parte de esta iniciativa regional, a partir de julio.

Así lo dio a conocer Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, durante su intervención en el Latin American Cities Conference Guayaquil 2019, celebrado este jueves 9 de mayo en el hotel Hilton Colón de Guayaquil. El evento, en el que se discutió el clima de inversión y de oportunidades de Ecuador, sirvió para que las autoridades expusieran ciertos avances relacionados a los acuerdos comerciales.

En la cita lo acompañaron Todd C. Chapman y Susan Segal, presidenta y CEO de Américas Society/Council of the Americas, quienes destacaron los importantes avances que el país tiene en materia comercial. Una señal que, para Segal, está generando confianza y receptividad en los inversionistas. “Toda transformación necesita tiempo y Ecuador pasa por una transformación enorme. Acuerdos como el de la Alianza del Pacífico y el de Estados Unidos abrirá enormes oportunidades para Ecuador en materia de exportaciones y desarrollo”, dijo.

Para julio, dijo Campana, también se espera una visita de los representantes de Comercio de los Estados Unidos (USTR) para concretar la negociación de un acuerdo comercial binacional.