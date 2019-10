Menos aranceles y tarifas eléctricas diferenciadas, entre las medidas de compensación

El paro de transportistas terminó, pero la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles continúa. Por ello, horas antes de que se anuncie el cese de las protestas, autoridades del Gobierno dieron a conocer medidas compensatorias que buscarán amortiguar los efectos que, dentro del sector productivo, podría tener el alza de precios del diésel.

En una rueda de prensa, el Ministro de Agricultura, Xavier Lazo, recordó que en el mercado ya rige una lista de insumos agrícolas a menor costo que fortalecerá y hará que se respete. “Hay un listado de 32 moléculas a las cuales ya se les ha abaratado los precios”, dijo. A eso, anunció, se le sumarán otras estrategias para incentivar un cambio energético en el sector agrícola; es decir para que productores y empresarios se animen a corto y mediano plazo a reemplazar el uso del diésel por electricidad.

En ese sentido, representantes de BanEcuador anunciaron el lanzamiento de nuevas líneas de crédito, que irán desde los $50 hasta los $ 3 millones, a tasas que fluctuarán entre 8,53% y 10%. A ello se sumará también la aplicación de una tarifa eléctrica diferenciada: su costo, dijeron representantes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), “será de 6.1 centavos de dólar entre las 20:00 y 22:00 y de 4.9 centavos de dólar de 22:00 a 8:00”. Esta diferenciación que antes solo se aplicaba para el sector industrial y residencial, empezará a ejecutarse también en el sector agrícola, con mayores incentivos, en horas de la madrugada.

Horas más tarde, el Ministerio de Comercio Exterior anunció su plan, que consistirá en el abaratamiento de aranceles en la importación de más de 200 insumos y bienes de capital, así como en la simplificación de ciertos procesos. El Ministro Iván Ontaneda habló de “dar de baja ciertos reglamentos técnicos” que hoy están dificultando el comercio exterior. Los detalles de estas medidas, aseguró, los dará a conocer el próximo lunes.

No obstante, EXPRESO pudo conocer parte del listado de insumos que tendrían un arancel 0. Estos son bienes como tractores, motocultores, cortadoras a motor, maquinarias de procesamiento de alimentos, para el sector agrícola. Para la industria pesquera, la lista incluye cabos de nylon, bombas, filtros de gases, maquinarias, trasnformadores, entre otros. Para el transporte, se incluyen chasis, repuestos, compresores, etc; para la construcción, tubos, cerraduras, etc.

En este grupo, como ya se publicó, también estarán los bienes tecnológicos: computadoras, laptops y smartphones que hoy pagan entre el 10 y 15%, tendrán tarifa 0.

Hay otros listado de insumos que podrían tener una rebaja de hasta el 50% en aranceles. Entre esos bienes están maquinarias, tejidos e hilados para el sector textil y las resinas, placas y láminas, para la industria plástica.