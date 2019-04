Menor liquidez desacelera la entrega del crédito bancario

Esto no se debe a que exista una desconfianza en el sistema financiero, aclara, sino porque de forma en general las empresas y las familias están con menos dinero disponible para poder ahorrarlo. La confianza en la banca privada prevalece y eso se refleja en el comportamiento de los depositantes que aún tienen la capacidad de poder guardar dinero y que optan por hacerlo a largo plazo: la metodología con mayor crecimiento este año (un 8,3 %). “Lo que estamos viendo es un comportamiento clásico en épocas de incertidumbre, en las que la gente prefiere no invertir demasiado y en las que trata de ahorrar dinero”.

Prado, para alivio de todos, asegura que no. “No estamos viendo que hay un aumento desmedido de la morosidad”, dice. No obstante, advierte que con las lecciones de crisis anteriores, es una realidad que en los próximos meses los bancos van a seguir siendo muy cautos en la concesión de créditos. ¿De qué depende de que este panorama no empeore? De que la inyección de capital vuelva a reflejarse en el mercado. Una situación que no está garantizada solo con el acuerdo financiero al que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asegura que dependerá de los efectos de los ajustes fiscales que deberá hacer el Gobierno y de variables exógenas relacionadas a mejores ingresos petroleros y de exportaciones y a la capacidad de atraer nuevas inversiones.

El mercado

Menos margen

El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 23,2 % para marzo de 2019, 5,8 puntos porcentuales menos que el año pasado.

Destinos

El 62 % de los $ 27.579 millones de cartera bruta fueron destinados a sectores productivos, vivienda y microempresa. En marzo del 2016, esa participación era de un 65 %, según las cifras de Asobanca.

Previsión

La banca prevé que la tendencia de desaceleración continúe. Se estima un decrecimiento en términos negativos de los depósitos en el segundo semestre, pero eso dependerá de la fortaleza del ajuste fiscal.