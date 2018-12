Apuestas deportivas, un ingreso para los medios

Sin una ley que lo restrinja, los medios de comunicación están buscando en otros países alternativas de ingresos ajenas al negocio periodístico. En España, la empresa que publica el diario El Mundo acaba de dar a conocer que sus actividades de apuestas deportivas rinden casi el doble que un año antes y han dejado en las cuentas del grupo más de 10 millones de dólares en 2017.

Unidad Editorial Juegos S. A. recaudó de las webs de apuestas de deportes, que han cobrado cada vez más relevancia entre los ciudadanos españoles, 9,1 millones de euros (10,3 millones de dólares), cuando un año antes, en 2016, esa cifra era de 4,9 millones de euros ($ 5,5 millones). Es decir, un 45 % más para una rama de la empresa que ha ido ‘in crecendo’ progresivamente. En 2014, obtenían 2,27 millones de euros ($ 2,57 millones), según recoge el diario online español Voz Pópuli. Esto es posible porque en España no hay, como en Ecuador, una ley de comunicación ni una Constitución que asfixia a los medios informativos a obtener sus ingresos exclusivamente de las actividades periodísticas.

España no es la excepción. Con la caída generalizada y prolongada de las ventas de periódicos en todo el mundo, las grandes cabeceras han ido incorporando a sus estrategias para añadir fuentes de ingresos otras actividades ajenas a la informativa, dado el horizonte infructuoso de recuperar la venta de ejemplares y la caída de la publicidad. Las ediciones digitales de los grandes medios no resultan rentables salvo para gigantes como el Washington Post o The New York Times. Pero estos no se han ceñido únicamente a buscar rentabilidad en las nuevas plataformas. El periódico neoyorquino es otro ejemplo de creatividad financiera y ha conseguido casi medio millón de suscriptores solo para su crucigrama diario. Pagan 6,95 dólares al mes o 39,95 al año por este contenido.

Ya es tradicional también que los periódicos obtengan ingresos extras de los coleccionables en venta. Pero hay alternativas más alejadas del mundo periodístico. El grupo Vocento, editorial del diario español ABC, ha invertido en el proyecto gastronómico de Madrid Fusión. Y el británico The Guardian vende cruceros. Y los estadounidenses de Condé Nast no solo venden revistas de estilo, sino que tienen una escuela de moda y diseño.

Para saber

Artículo 312 de la Constitución:

Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente.

Factores de crisis

Tecnología

Las ediciones digitales gratuitas de los medios y las redes sociales cambiaron en los lectores de periódicos el hábito de compra del diario impreso. Eso redujo las ventas.

Ejemplares

La caída de venta de ejemplares generó un agujero en las cuentas de los medios que no ha dejado de crecer con los años. Ni las cabeceras más grandes consiguen vender más.

Publicidad

La publicidad cayó con la crisis económica mundial y no se ha recuperado para las ediciones de papel. En cambio, hay más publicidad en la web.