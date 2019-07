Lácteos y jugos compiten por el desayuno

En el tiempo de la yapa (siglo pasado) era común la pelea entre los jóvenes de la casa por abrir la botella de vidrio, de la leche, para ganar la nata que se formaba y que podía disfrutar solo quien se servía primero.

Los desayunos en este siglo son diferentes. Sobre la mesa se ponen otras alternativas: agua aromática, bebidas de almendra, coco, cacao, jugos con superalimentos, etc.

La familia ecuatoriana ya no opta solo por los lácteos y eso se evidencia en la baja de venta que tiene el sector.

Rodrigo Gómez, presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona, explicó a Diario EXPRESO que desde el 2014 hasta la fecha la venta de lácteos bajó más o menos un 23 %. “Pero, lo que más le preocupa es que la desnutrición en los niños no se reduce de manera significativa, cuando una de las soluciones está en el consumo de los lácteos”. La leche tiene nueve nutrientes esenciales: calcio, potasio, fósforo, vitamina B12, vitamina D, Riboflavina, niacina, magnesio y ácido pantoténico.

Por eso es importante indicar los beneficios de consumir lácteos, para que las personas que se preocupan por la salud tengan la información adecuada de su aporte nutricional de la leche así como del yogur y el queso, manifestó el dirigente.

Ante la baja de las ventas, las empresas han creado estrategias, entre ellas: promociones en los autoservicios; crear una página web donde se informa de las ventajas que da el consumo de lácteos (+ leche) e innovar.

En cuanto a las promociones, estas se encuentran en los supermercados del país. Por ejemplo, en estos días en Megamaxi los 900 gramos de queso mozzarella cuestan 5,95 dólares.

En la parte de la innovación se ve en el mercado un queso mozzarella, sin lactosa, a 4,79 dólares. En los supermercados de Mi Comisariato y en las Tiendas Industriales Asociadas (TÍA) durante el año también se presentan ofertas en las perchas de los lácteos.

Pero, la parte que más impulsa las ventas es la innovación. Por ejemplo, hay yogures con una variedad de té, especias y frutos que se combinan y prometen al cliente que consumir esto da energía, que es antioxidante, diurético, digestivo, relajante, antiinflamatorio, depurador, etc. Es la innovación que ha hecho Floralp.

En el mercado también se ofrece yogur deslactosado y descremado Toni. También hay leches con súper alimentos como la chía, linaza, etc. y variedad de frutas.

Según Gómez, la creación de las otras bebidas (jugos) no son la única razón por la que ha bajado la venta de leche, no lo ven como competencia. También hay que tomar en cuenta la contracción económica que vivió el país y que está en proceso de una recuperación al 100 %, según los ganaderos.

Pero no se puede negar que los clientes cambian y por ello ahora sobre la mesa ya no solo está la leche para desayunar. El mercado ofrece una variedad de bebidas que presumen de ser naturales, orgánicas y que no utilizan azúcar. Hay jugos con mezcla de frutas, especias, vegetales y superalimentos.

Dentro de la variedad también hay bebidas hechas con mucílago de cacao (sustancia orgánica de textura viscosa, semejante a la goma).

Estas bebidas no compiten con precio (son más caros en comparación a los lácteos), sino que ofrecen nuevos sabores y combinaciones para nutrir al organismo.

Pero la industria ecuatoriana ha entrado en esta misma línea de ofrecer lácteos combinados con superalimentos. De tal manera que en esta guerra de innovación gana el cliente, al tener más opciones de productos.

Se busca denominación de origen a queso de Carchi

Mientras se crean nuevos productos de lácteos en el mercado ecuatoriano, también se trabaja por obtener una denominación de origen del queso amasado de Carchi. Se espera que se lo otorgue a corto plazo. El reconocimiento preservará la receta que tiene 480 años de historia en la provincia.

La diferencia con los otros quesos es que contiene más sólidos, la elaboración lleva más tiempo.

En Carchi la producción supera los 300.000 litros diarios de leche, de los cuales más de 20.000 se destinan al queso, de tal manera que cada día se elaboran alrededor de 5.000.

Para promover este tipo de queso se ha organizado un concurso en Carchi, el 17 agosto de este año.

El año pasado la producción total de leche a nivel nacional fue de 5 millones de litros. La provincia de

Pichincha produce el 15,7 % del total nacional, con un rendimiento de 10,4 litros/vaca, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuario de 2018, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.