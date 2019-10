La inversión extranjera directa se aleja de Ecuador

La percepción que se tenga sobre la estabilidad y seguridad jurídica tiene un peso importante para quien decide invertir fuera, recuerda Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); una imagen que, en el que caso de Ecuador, se vio mayormente opacada tras las recientes protestas violentas en contra de la eliminación de subsidios.

De ahí que este hecho poco aportaría en impulsar el pedido que ayer Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hizo al Gobierno de empezar a buscar nuevas fuentes de financiamiento (como la inversión extranjera), para alejar así al país del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus reglas.

Ricaurte coincide en creer que el país no logrará inversión si antes no consigue hallar estabilidad económica e institucionalidad. “Las protestas vividas revelaron el nivel de robustez que tienen las instituciones políticas y económicas del país, y estas no fueron particularmente fuertes y eso no es incentivo para la inversión”. Así también lo cree Aspiazu, a quien le preocupa la lectura internacional de este hecho, “ahora ligado a la capacidad de la movilización indígena para poner en jaque a este o a futuros Gobiernos”. Ese escenario, expresa, debe cambiar.